Schuppenbrand mit großem Schaden in Gera

Gera. Ein Schuppen ist am späten Samstagabend in Gera in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf ein Auto über.

Am Sonnabend, 23.25 Uhr, erhielten die Geraer Polizei und Feuerwehr eine Meldung zu einem brennenden Werkzeugschuppen in der Straße Am Dorfanger im Ortsteil Taubenpreskeln. Durch den Brand der Konstruktion geriet ein daneben geparkter neuer VW Tiguan in Vollbrand und wurde zerstört.

Weiterhin beschädigten die Flammen einen Pkw Kia sowie die Garage und Fassade des Wohnhauses. Es entstand großer Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Am Samstag, gegen 23.25 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr in Gera zu einem Brand in der Straße Am Dorfanger im Ortsteil Taubenpreskeln gerufen. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Wie die Polizei mitteilte, geriet ein Schuppen in Brand. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Auch ein Auto fiel den Flammen zum Opfer. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Weiterhin beschädigten die Flammen ein weiteres Auto sowie die Garage und Fassade eines Wohnhauses. Foto: Bodo Schackow



Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Es entstand großer Sachschaden. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand kein weiterer Schaden am Wohnhaus. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten und blieben unverletzt. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: Bodo Schackow



Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: Bodo Schackow



Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: Bodo Schackow



Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gera: Schuppen und Auto in Flammen Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: Bodo Schackow



Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig retten

Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, sodass weiterer Schaden am Wohnhaus verhindert werden konnte. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten und blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt zur Brandursache.

Erneut Fahrräder aus Kellern in Gera gestohlen – Polizei macht Wohnungsdurchsuchungen

Weitere Blaulichtmeldungen