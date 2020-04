Gera. Die geschätzt etwa 500 Jahre alte Kalte Eiche ist der bedeutendste Baum in Gera.

Schutz für uralte Eiche und Naturfreunde Gera Ernsee

Gunther Groß (li.) und Sergej Travkin von der Geraer Landschaftspflegefirma Kramer AG errichten am Dienstag (07.04.2020) einen insgesamt 70 Meter langen Jägerzaun um das Naturdenkmal Kalte Eiche bei Ernsee. Die geschätzt etwa 500 Jahre alte Kalte Eiche ist der bedeutendste Baum in Gera und weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Durch die Abgrenzung soll sowohl der Baum länger erhalten, aber auch Wanderer vor herabfallendem Totholz geschützt werden. Eine selbstschließende Tür mit Kindersicherung soll dafür Sorge tragen, dass das Betreten möglich bleibt, aber auf eigene Gefahr erfolgt. Damit ist beispielsweise Kindern ausschließlich in Begleitung Erwachsener der Zutritt möglich. Mit einer zusätzlichen Beschilderung wird außerdem auf die Gefahrensituation hingewiesen, die für jeden besteht, der sich unter dem Kronendach aufhält.