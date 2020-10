Schwarze Woche für alle

Es ist eine schwarze Woche geworden. Ließen die täglich steigenden Corona-Zahlen das Schlimmste befürchten, so gibt es seit Mittwoch Gewissheit: das Schlimmste ist eingetroffen, der Teil-Lockdown, der die schon arg gebeutelten Kulturschaffenden und Gastronomen erneut ins Aus schickt. Letztere zum Beispiel hatten strenge Hygienekonzepte ausgetüftelt und befolgt, hatten Tische reduziert und so Abstand garantiert, sie hatten mit Maske bedient – all das scheint für die Katz’ gewesen zu sein. Dass solche Lokale tatsächlich zu Hotspots geworden sind, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Jedenfalls habe ich mich dort stets sicher gefühlt. Würde es nicht reichen, Feiern mit großer Gästeschar zu begrenzen? Überhaupt: Wie sind die Hotspots entstanden? Dazu wüsste ich gern mehr Details. Jetzt werde ich schnell noch einen Tisch für die Familie im Lieblingslokal reservieren – um noch einmal gute Küche außer Haus zu genießen. Bevor wieder für lange verzichtet werden muss – und um den Wirt zu ermutigen, die Schließzeit durch- und zu überstehen. Wir tun es auch – und möchten danach wiederkommen.