Schwere Unfälle in Gera: Zwei Verletzte und Behinderungen auf B2

Am späten Sonntagnachmittag sind der Rettungsdienst und die Polizei wegen eines schweren Verkehrsunfalls in der Geraer Straße Am Sommerbad ausgerückt. Ein 41-jähriger Motorradfahrer war hier zu Fall gekommen und hatte sich bei seinem Sturz massiv verletzt.

Die Unfallursache sei laut Polizeiangaben bislang ungeklärt. Der 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Mit Autofahrerin kollidiert: 67-jährige muss in Krankenhaus, Verkehr zeitweise eingeschränkt

Auf der B2 zwischen Dürrenebersdorf und Weißig sind am Montagmorgen zwei Fahrzeuge kollidiert. Dabei wurde eine VW-Fahrerin verletzt.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 39-jährige BMW-Fahrerin hinter einer 67-Jährigen. Die Frau wollte von der Landstraße in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Die 39-Jährige reagierte zu spät und kollidierte mit dem vor ihr befindlichen Fahrzeug.

Beide Fahrzeuge schlitterten in die Leitplanke und seien nicht mehr fahrbereit gewesen. Die 67-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund des Unfalls kam es zeitweise zu Einschränkungen auf der B2.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Alle Nachrichten der Polizei aus Thüringen