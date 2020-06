Die Unfallstelle auf der A 4 in Fahrtrichtung Dresden.

Hermsdorf. Ein Autofahrer ist bei einem Unfall zwischen Hermsdorf und Rüdersdorf so schwer verletzt worden, dass er mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden musste.

Schwerer Unfall auf A4: Drei Verletzte nach missglücktem Spurwechsel

Bei einem Unfall auf der A4 zwischen Hermsdorf Ost und Rüdersdorf sind Sonntagmittag mehrere Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, informierte ein Notarzt, der zufällig am Unfall vorbeikam, die Polizei. In Fahrtrichtung Dresden waren ein VW und ein Hyundai kollidiert, nachdem einer der Autofahrer von der rechten auf die mittlere Fahrspur wechselte, ohne das andere Fahrzeug zu beachten, das dort fuhr.

Durch den seitlichen Aufprall gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern. Der Hyundai schleuderte in den Straßengraben. Der VW kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein Autofahrer musste vom Rettungshubschrauber verletzt ins Jenaer Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer und Beifahrer des anderen Fahrzeugs kamen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Gera.

Gegen 13 Uhr hatte sich der Stau aufgelöst, nachdem die Fahrbahn an der Unfallstelle geräumt war.

