Schwerer Unfall mit vier Verletzen - Exhibitionist - Barock-Tür gestohlen

Unfall mit vier Verletzen

Aufgrund eines schweren Unfalles kamen Freitagabend gegen 20.45 Uhr Rettungsdienst und Polizei in Pölzig, entlang der Meuselwitzer Straße, zum Einsatz. Kurz zuvor fuhr eine 19-Jährige mit einem Kia die von Pölzig in Richtung Bröckau. Dabei geriet die junge Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf das Feld und überschlug sich mehrfach.

Die schwer verletzte Fahrerin, als auch ihre leicht verletzen Beifahrer (16, 17, 17) wurden medizinisch versorgt und zum Teil in ein Krankenhaus gebracht. Den stark beschädigten Kia musste ein Abschleppdienst bergen. Aufgrund des Unfallgeschehens kam es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

Exhibitionist gesucht

Die Ermittlungen zu einer exhibitionistischen Handlung hat die Kriminalpolizei Gera aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum bislang unbekannten Exhibitionisten machen können. Demnach hielt sich eine 53-Jährige am Pfingstmontag gegen 16.40 Uhr in Gera-Leumnitz (Am Flughafen) auf, um dort hinter dem Lidl-Logistikzentrum mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Dabei traf sie auf einen bislang unbekannten Mann, welcher sein Geschlechtsteil entblößte und an diesem laut Polizei manipulierte.

Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Trotz Fahndung konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden.

Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die Kripo Gera.

Diese Hinweise gibt es zu dem Unbekannten:

männlich,

circa 25-30 Jahre,

schwarze Haare,

bekleidet mit schwarzer Jacke,

trug einen schwarz-orangefarbenen Rucksack,

führte ein Fahrrad mit sich.

Schmiedeeiserne Barock-Tür gestohlen

Die Ermittlungen zum Diebstahl einer alten schmiedeeisernen Tür hat seit dem vergangenen Wochenende die Geraer Polizei aufgenommen. Wie erst jetzt bekannt wurde, begaben sich unbekannte Täter in der Zeit von Februar bis 4. Mai auf das frei zugängliche Grundstück eines Museum in der Greizer Straße und stahlen dort die an der Wand angelehnte, schwere Tür aus der Barockzeit. Die Geraer Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden.

Einbruch in Garagenkomplex

Ein Garagenkomplex am Oberen Pfortener Berg in Gera war in der Zeit von 31. Mai bis 1. Juni Ziel unbekannter Täter. Diese drangen gewaltsam in drei verschlossene Garagen ein und stahlen aus einer Garage einen Pkw-Fahrradträger. Ob aus den anderen Garagen ebenfalls etwas gestohlen wurde, ist bis dato noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei in Gera bittet nunmehr Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Kompost, Baum, Hütte und Zaun brennen

Am Montag gegen 19 Uhr kam es in Cronschwitz zum Brand eines Komposthaufens, eines Baumes, einer Gartenhütte und eines angrenzenden Zauns. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen verursachten nicht vollständig gelöschte Holzkohlestücke, die auf dem Komposthaufen entsorgt wurden, das Feuer. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Jagdkanzel zerstört

Zwischen Sonntag und Montag zerstörten bislang unbekannte Täter eine Jagdkanzel an einer Wiese in Schwarzbach. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

