Der Koordinator für Kommunale Entwicklungspolitik Andreas Hartmann stellt die analoge Karte mit allen Standorten der „QR-Codes“ in Bad Köstritz vor. Im Hintergrund sind zwei der neuen Schilder mit den Codes zu sehen.

Bad Köstritz. 27 Stationen in Bad Köstritz können ab jetzt über QR-Codes erkundet werden.

Sehenswürdigkeiten in Bad Köstritz digital und nachhaltig entdecken

Wann kam die Dahlie nach Bad Köstritz? Wann wurde das Palais erbaut? Was gibt es im Schlosspark zu sehen? All diese Fragen werden in Bad Köstritz nun auch digital und nachhaltig beantwortet.