September-Kurs lädt zum Abschlusskonzert nach Crossen

Bad Köstritz/Crossen. Michael Praetorius – 2021 ist das Jahr seines 450. Geburtstag und 400. Todestag

Am Sonntag, 19. September, 16 Uhr, laden die Mitglieder des Kurs für Vokal- und Instrumentalensemble und ihre Dozenten zum Abschlusskonzert in den Saal des Weißen Rosses nach Crossen ein.

Am Donnerstag sind die Musiker angereist, um unter dem Motto „Solennische Friedt- vnd Frewden-Concert“ dem musikalischen Jubilar des Jahres, dem „bekanntesten Unbekannten“ der Musikgeschichte, zu huldigen: Michael Praetorius. Sein 450. Geburtstag und 400. Todestag fällt in dieses Jahr.

„Wenn Sie sich jetzt fragen, ob Sie etwas von ihm kennen, so sind wir da ganz sicher: Der Satz von „Es ist ein Ros entsprungen“, der steht im Gesangbuch und es ist der vierstimmige Satz, den wir alle gerne singen und hören. Doch es gibt viel, viel mehr Kompositionen aus seiner Feder“, schreibt Friederike Böcher, Direktorin des Heinrich-Schütz-Haus. „Und so haben Arno Paduch, Zink/Gesamtleitung, Jürgen Banholzer, Gesang/Kammerchor, und Bernadett Mészáros, Continuo, sich seiner angenommen. Und in unserer Region müssen wir auch an Praetorius erinnern: Sein Vater war vier Jahre Pfarrer in Roben, bevor er nach Creuzburg ging, wo Michael Praetorius das Licht der Welt erblickte. Also die „Schützen“ und die Schultheisens (so Praetorius auf deutsch) könnten, müssten sich gekannt haben…“

Seit Donnerstag klingt und singt es aus allen Räumen des Weißen Rosses. Aus ganz Deutschland und der Schweiz sind Musiker angereist: Zinken, Dulziane, Posaunen und Blockflöten haben sie im Gepäck und andere müssen nur ihre Stimme „auspacken“. Das Ganze unter Corona-Bedingungen: Die Stühle stehen weit genug auseinander, die Dozenten halten Abstand. Alle freuen sich auf das gemeinsame Musizieren in „großer Runde“. Am Sonntag können Besucher erleben, was in knapp vier Tagen Probe alles entstehen kann. „Jedes Mal aufs Neue staunen wir über das Ergebnis“, sagt Böcher.

Die Besucherzahl ist begrenzt. Eine Besucherliste wird geführt.

