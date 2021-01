Sichtbarer Baufortschritt am ehemaligen Plusmarkt in Bad Köstritz

In den letzten Tagen wurden fünf große, rote Tore am künftigen Sitz der Freiwilligen Feuerwehr Bad Köstritz und dem städtischen Bauhof montiert. Die Tore gehören zum künftigen Bereich der Feuerwehr, die fünf Stellplätze bekommt, sagt Stadtbrandmeister Maik Lippold. Drei weitere Stellplätze würden für den Bauhof errichtet werden.

Schon seit mehreren Jahren sei man auf der Suche nach einem neuen Standort für die Freiwillige Feuerwehr Bad Köstritz gewesen, erzählt Lippold. Das derzeitige Objekt in der Eleonorenstraße in Bad Köstritz sei viel zu klein und entspreche schon seit längerem nicht mehr den technischen Voraussetzungen. Dieses Objekt werde nach der Fertigstellung des neuen Sitzes aufgegeben und an die Köstritzer Wohnstätten Gesellschaft zurückgegeben, so Dietrich Heiland (CDU), Bürgermeister von Bad Köstritz.

Die Fenster für das künftige Objekt in der Bahnhofstraße sollen in den kommenden Wochen geliefert werden, heißt es aus dem Bauamt der Stadt. Coronabedingt war es zu Verzögerungen am Bau gekommen. Wie Dietrich Heiland mitteilt, läuft derzeit der Innenausbau und sobald es die Witterung zuließe, würde man mit der Gestaltung des Außengeländes beginnen.

Insgesamt investiert die Stadt 1,7 Millionen Euro in die Immobilie. Die Stadt hofft, dass der einstige Plusmarkt noch im ersten Halbjahr dieses Jahres seiner neuen Bestimmung übergeben werden kann.

Vor zwei, drei Jahren habe die Stadt die Liegenschaft des einstigen Einkaufsmarktes gekauft, erzählt Heiland. Über die so entstandene Möglichkeit, den Bauhof und die freiwilligen Feuerwehr unter einem Dach zu vereinen, sei man sehr froh, denn „die meisten unserer Bauhof-Mitarbeiter sind auch Mitglieder in der Freiwilligen Feuerwehr Bad Köstritz“, sagt Heiland.