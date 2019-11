Rund 1200 Gäste im Kuk in Gera beim Partnerstadtkonzert. Mehr als 100 Musiker auf der Bühne.

Gera. Über 100 Musiker aus Altenburg, Gera und der Partnerstadt Timișoara in Rumänien führen gemeinsam Gustav Mahlers dritte Sinfonie im Kuk auf.

Sinfoniekonzert im Zeichen der Städtepartnerschaft

Rund 1200 Besucher versammelten sich am Mittwochabend zum 3. Philharmonischen Konzert im Kuk in Gera. Über hundert Musiker aus dem Theater Altenburg Gera sowie Gastmusiker aus Timișoara führten gemeinsam Gustav Mahlers Sinfonie Nummer drei in d-Moll auf. Dirigiert hat Laurent Wagner.

Das Konzert stand im Lichte der Städtepartnerschaft. Vor zwei Wochen wurde Mahlers musikalisches Meisterwerk bereits in selber Besetzung in Timișoara aufgeführt, sagt Oberbürgermeister Julian Vonarb einleitend. Mit auf der Bühne stand ebenfalls Vizebürgermeister von Timișoara Imre Farkas. „Musik ist unsere gemeinsame Sprache“, sagt er. Die Stadt in Rumänien habe die große Ehre, sich im Jahr 2021 Kulturhauptstadt nennen zu dürfen, sagt er. Sie sei geprägt von Toleranz und kultureller Vielfalt. Auch Oberbürgermeister Vonarb erhofft sich indes den Titel für die Otto-Dix Stadt im Jahr 2025.

Vor dem Konzert wurden zum 25-jährigen und 100-jährigen Jubiläum der Eingemeindung vieler Geraer Ortsteile die Ortsteilbürgermeister geehrt. Sie sitzen nun mit im Publikum. Auf der Veranstaltung im Rathaus hat sich Imre Farkas in das Golden Buch der Stadt Gera eingetragen.