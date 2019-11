Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Slivener Kinder von Gera unterstützt

Vorige Woche erreichte die Stadtverwaltung Gera die Botschaft, dass Stefan Radev, Bürgermeister der bulgarischen Partnerstadt Sliven, mit 65 Prozent der Stimmen wiedergewählt wurde. „Dazu gratuliere ich herzlich, denn unser gefestigter Dialog auf städtepartnerschaftlicher Ebene wird in der aktuellen internationalen Situation immer wichtiger, um Vertrauen zwischen Nationen und ihren Bürgern weltweit aufzubauen“, wird Geras Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU) zitiert. „Umso schöner, dass bei der Einladung zum Konzert der Kinder von „Musik statt Straße“ auch an uns gedacht wurde“.

Ende voriger Woche war der Geraer Bulgarien-Botschafter Bernd Krüger aus Gera nach Sliven gereist, um nach zehnjährigem Bestehen zu erleben, wie die Slivener Kinder erstmals im Kirow-Theater ihrer Heimatstadt musizierten. Als Geschenk hatte er dazu zwei Geigen mitgenommen, die ihm Geraer Bürger gestiftet hatten und die Geigenbaumeister Thomas Niedan zuvor noch reparierte. Auch 600 Euro übergab er von der Geraerin Katja Paunack, die das Geld anlässlich einer Firmenfeier eingenommen hatte.

Erst im Sommer dieses Jahres weilten Kinder von „Musik statt Straße“ anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Projektes in Gera. „Vielen Kindern wäre eine solche Reise unter normalen Umständen nicht möglich, da die finanziellen Mittel der Elternhäuser dies nicht zulassen würden“, so Bernd Krüger, Mitgründer und Unterstützer des Projektes. Das Geraer Konzert fand großen Anklang bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Die Kinder musizierten im voll besetzten Rathaussaal und gaben am Ende sogar noch eine Tanzeinlage, welche sie vorher bei einer Tanzstunde in der Tanzschule Paunack erlernten. Katja Paunack, die Inhaberin der Tanzschule, schloss die 16 Kinder schnell ins Herz. Im Rahmen ihres Firmenjubiläums spendete sie an das Projekt „Musik statt Straße“.

Bernd Krüger pflege auch weiter den Dialog mit der Partnerstadt Sliven, um weitere gemeinsame Projekte, Austausche und Besuche zu planen.