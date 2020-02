Smart City Gera: Eine Drohne für die Verwaltung?

Während im Geraer Rathaus noch immer um die richtige Struktur für das geförderte Modellprojekt gerungen wird, haben sich Studenten der Dualen Hochschule Gera Eisenach schon im zurückliegenden Semester aufgemacht, einzelne Aspekte des Projektes Smart City auf mögliche Vorteile speziell für die Stadtverwaltung abzuklopfen.

Geraer Studenten stellen ihre Arbeiten zur Verfügung

Nun präsentierten die Studenten der Studienrichtung Öffentliches Management unter Leitung von Kathrin Winkler ihre Ergebnisse, die zum Teil auch veröffentlicht beziehungsweise an die aktiven Smart-City-Arbeitsgruppen übergeben werden sollen.

Wie ist die Stadt etwa beim E-Recruiting aufgestellt, wenn es also darum geht, benötigtes Verwaltungspersonal mit den modernen digitalen Möglichkeiten zu gewinnen? Wie sieht die soziale Vernetzung der Verwaltung aus, wenn es um den Informationsaustausch in einer smarten Stadt geht? Wie kann modernes Projektmarketing aussehen, das auch die jüngere Generation einbezieht? Auch um zukunftsorientierte Mobilität, wie autonomes Fahren, drehten sich die studentischen Arbeiten. „Wichtig waren uns praxisnahe Themen“, sagt Kathrin Winkler.

Wo die „Verwaltungs-Drohne“ eingesetzt werden könnte

Matthias Drobny (li.) im Gespräch mit Studienrichtungs-Leiterin Kathrin Winkler und Smart-City-Initiator Jürgen Müller von der Dualen Hochschule. Foto: Peter Michaelis

Studentin Julienne Trempert widmete sich beispielsweise der Frage, wo Drohnen die Arbeit der Stadt erleichtern und optimieren könnten. Und kam zu dem Schluss, dass die Anschaffung einer Verwaltungsdrohne durchaus Sinn machen würde. Als Anwendungsgebiete nannte sie die Erhebung von Umweltdaten, sowohl mit Kameratechnik, mit der beispielsweise die Ausmaße der Trockenheit im Stadtwald erfasst werden könnte, als auch mit Sensortechnik, um Wetterdaten, Schadstoffbelastungen und ähnliches zu messen. Daneben könnte die Stadt mit Drohnen in der Theorie auch Verkehrsdaten oder beispielsweise die Parkplatzsituation überwachen oder sie bei Grundstücksvermessungen und ähnlichem nutzen. Natürlich immer in Abhängigkeit der rechtlichen Rahmenbedingungen, die einer gewissen Dynamik unterworfen sind, und auch in Abhängigkeit der Akzeptanz in der Bevölkerung.

Sie empfahl der Stadt, für das Smart-City-Projekt und Fragen rund um einen möglichen städtischen Drohneneinsatz Kontakt zum benachbarten „Europäischen Drohnen-Zentrum“ (EDZ) Altenburg-Nobitz aufzunehmen beziehungsweise es in die Smart City Gera einzubinden.

Feuerwehr hat bereits einen fliegenden Helfer angeschafft

Ein anderes Anwendungsgebiet für Drohnen sei der Bevölkerungsschutz, der unter erleichterten rechtlichen Rahmenbedingungen den Einsatz der fliegenden Helfer ermöglicht. Hier ist die Stadt mit ihrer Feuerwehr sozusagen schon auf dem smarten Weg. Wie der Amtsleiter für Brand- und Katastrophenschutz, Thilo Schütz, auf Nachfrage bestätigte, wurde bereits im zurückliegenden Jahr dank eines speziellen Förderprogramms für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) eine BOS-Drohne angeschafft. Nun gehe es um die Ausbildung der Piloten, sagt Schütz, laut dem die sich zu 90 Prozent aus den freiwilligen Wehren rekrutieren würden. Für die Lageerkundung, zuletzt speziell bei der Waldbrandbekämpfung, sei das Auge aus der Luft sehr hilfreich.

Matthias Drobny, in der Stadtverwaltung mit dem Smart-City-Projekt betraut, klang beim Thema Verwaltungsdrohne zwar skeptisch, insgesamt begrüßte er aber die studentischen Gedanken. Besonders das Thema „Organisationsstruktur“ sei ein sehr aktuelles für die Stadt, aber beispielsweise auch die Feststellung, das Smart City und Stadtmarketing zwingend zusammen gedacht werden müssen. Es brauche eine Vision, ehe man einzelne Aktivitäten umsetze, so Drobny. Dafür gebe es ja die derzeitige Strategiephase in dem Modellprojekt. Nichtsdestotrotz ist sein Wunsch, zeitnah mit einem Open-Data-Portal und dem Ausbau des Umweltsensoren-Netzes in Fortführung des Freifunk-Projektes vorwärts zu kommen.

Auf der Internetseite smartcity.gera.de kann man sich über den aktuellen Stand des Smart-City-Projektes informieren. Hier finden sich auch aktuelle Termie, beispielsweise der Arbeitsgruppen.