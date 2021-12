Smart City Gera: Je eine Million Euro für Forschungsinstitut und digitale Bildung

Gera. Die Geraer Stadtverwaltung schlägt einen Kompromiss zur Verteilung der Smart-City-Fördermittel vor. Insgesamt 6,6 Millionen Euro stehen für 2022 bis 2026 bereit.

Mit der „Smart-City-Strategie“ soll der Geraer Stadtrat über die Verteilung von nicht weniger als 6,6 Millionen Euro Fördermitteln beschließen. Diese sollen in der zweiten Phase des Modellprojektes „Smart City Gera“ in den Jahren 2022 bis 2026 in Maßnahmen zur Gestaltung des digitalen Wandels fließen. Im Vorfeld gibt es unterschiedliche Ansichten über die Verteilung der Mittel.

700.000 Euro mehr für konkrete Maßnahmen gefordert

Verkürzt gesagt wird darüber diskutiert, wie groß der Anteil der Personal- und Sachkosten sein soll und wie groß der Anteil, der konkreten Projekten zugeordnet ist. Nachdem die Geraer Stadtverwaltung zunächst den Vorschlag des Smart-City-Strategiekreises übernahm, der 5,2 Millionen Euro für Maßnahmen und 1,4 Millionen Euro für Personal- und Sachkosten vorsah, regte sich Widerstand der Smart-City-Arbeitsgruppen, in denen sich insbesondere Bürger, Vereine, Unternehmen und Institutionen an dem Prozess beteiligten und Ideen entwickelten. Es wurde ein Alternativ-Vorschlag zur Mittelverteilung vorgelegt, der 5,9 Millionen Euro für Maßnahmen vorsieht und hier auch andere Gewichtungen vornimmt. 700.000 Euro stünden für Personal- und Sachkosten zur Verfügung.

Fachausschüsse stimmen für Arbeitsgruppen-Vorschlag

Im federführenden Wirtschaftsausschuss gab es wie zuvor im Kultur-Ausschuss ein klares Votum für diesen Alternativvorschlag. Dazu gab jedoch Rico Trost, Amtsleiter Zentrale Steuerung, zu bedenken, dass allein 624.000 Euro Personalkosten über den Projektzeitraum anfielen und dann für andere projektbezogene Tätigkeiten wie jährliche Strategiefortschreibung, Öffentlichkeitsarbeit, Forschungsbegleitung, Veranstaltungen und Workshops kaum noch Geld übrig bliebe.

Auch deshalb wurde im Wirtschaftsausschuss der Arbeitsauftrag an die Verwaltung formuliert, einen Kompromiss zu erarbeiten. Der lag am Montag vor. 5,6 Millionen Euro und damit 400.000 Euro mehr als ursprünglich von der Verwaltung vorgesehen sollen auf die Maßnahmen verteilt werden, rund eine Million Euro stehen für Personal- und Sachkosten zur Verfügung.

In der neuen Maßnahmenliste wurde insbesondere das von den Arbeitsgruppen geforderte „Smarte Bildungspaket“ mit 970.000 Euro neu aufgenommen. Außerdem findet sich nun das Vorhaben „Partizipative Stadtplanung/ Bürgerbeteiligungsportal“ wieder, jedoch mit 25.000 statt geforderter 100.000 Euro. Ebenfalls neu aufgenommen wurde das Teilprojekt „Wasserstoff-Netzwerk Gera“ mit 78.000 Euro. Nahezu halbiert wurde dafür der ursprüngliche Ansatz für den Bereich „Zukunft Mobilität“, von 2,25 auf 1,1 Millionen Euro.

Eine Million Euro für neue Forschungseinrichtung geplant

Mehr als verdoppelt hat sich im Kompromissvorschlag der Ansatz für das „Institut für Innovation und Anwendungsentwicklung“. Nachdem bekannt wurde, dass der ursprüngliche Vorschlag mit 424.000 Euro deutlich unter den beantragten Mitteln blieb, hatte der Studenten-Förderverein in einem offenen Brief eindringlich für eine bessere finanzielle Ausstattung plädiert, damit die Stadt endlich einen großen Mangel überwindet und sich endlich eine Forschungseinrichtung in Gera etablieren kann.

Vereinsvorsitzender Heiko Wendrich, der im Ausschuss diesen Appell wiederholte, zeigte sich angesichts der nun eingestellten glatten Million Euro zufrieden. Auch Smart-City-Initiator Jürgen Müller von der Dualen Hochschule in Gera sprach insgesamt von einem Kompromiss, mit dem er gut leben könne, insbesondere wegen der Mittel für das Bildungspaket und das Innovationszentrum. Er bedauert jedoch die Nichtbeachtung der 250.000 Euro für das Vorhaben „Digitales Theater“. Hier argumentiert die Stadt damit, dass die Förderbank KfW eine Förderwürdigkeit als „problematisch“ einschätze.

Linke will eigenen Antrag einbringen

Andreas Schubert (Linke) bleibt trotz Kompromissvorschlag dabei: Er kann der Argumentation der Stadt für die höheren Sachkosten nicht folgen. Er kündigt an, dass seine Fraktion den Arbeitsgruppe-Vorschlag als eigenen Antrag zur Mittelverteilung einbringen wolle. Über das Prozedere im Umlaufverfahren wird sich derzeit verständigt.