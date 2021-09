Söllmnitz feiert eine Festwoche

Gera-Söllmnitz. Hofflohmarkt, Ausstellung, Festgottesdienst und mehr für Einwohner und Gäste.

Eine ganze Festwoche plant der Geraer Ortsteil Söllmnitz anlässlich seines 900-jährigen Bestehens. „Sie beginnt am 11. September, um 9 Uhr, mit dem 4. Hofflohmarkt. An diesem Tag stellen zugleich Söllmnitzer Oldtimerfreunde ihre alten Fahrzeuge zur Schau“, erzählt Peter Günther vom Kultur- und Traditionsverein „Sellm’s su blau e.V.“ und Ortschaftsratmitglied. Zum Flohmarkt wollen Söllmnitzer in ihren Höfen, vor ihren Häusern und Einfahrten kleine Stände aufbauen und Dinge anbieten. Genauso wie alle, die am Ortsrand wohnen, sind Einwohner von Cretzschwitz, Wernsdorf und Lauenhain eingeladen, ihre Flohmarkt-Sachen auf dem Platz vor der Kirche in Söllmnitz zu präsentieren. Neugierige aus Nah und Fern können schauen, stöbern und natürlich kaufen.

Für den 12. September hat der Sportverein eine Radwanderung organisiert. Sie startet um 10 Uhr am Kulturhaus und führt rund 30 Kilometer rund um den Ort. Am darauffolgenden Samstag, dem 18. September, wird um 17 Uhr in der Kirche eine Ausstellung zur Geschichte von Söllmnitz eröffnet. Unter dem Titel „Früher und Heute“ hat sie die Interessengemeinschaft Söllmnitzer Kirche wochenlang vorbereitet. Auf die Gäste warten interessante Tafeln mit historischen Schulbildern, zum Aufbau in Söllmnitz nach dem Krieg, zum Wiederaufbau der Kirche, über das Vereinsleben und den Alltag im Ortsteil. Am Sonntag, 19. September, schließt sich um 10 Uhr ein Festgottesdienst an. Um 18 Uhr sind alle zur großen Festveranstaltung ins Festzelt am Kulturhaus Söllmnitz mit musikalischer Unterhaltung, Programm und Überraschungen eingeladen. „Dies ist als gemeinsame Festveranstaltung zu 900 Jahre Cretzschwitz und Söllmnitz geplant, zu der natürlich die Einwohner aller Ortsteile herzlich willkommen sind“, erklärt Peter Günther.

Am Montag, dem 20. September, soll die Festwoche mit einem Kinder- und Familienfest am Kulturhaus Söllmnitz, organisiert von der Feuerwehr, ausklingen.

„Alle Veranstaltungen der Festwoche werden von unseren Vereinen, dem Feuerwehrverein, Sportverein, der Interessengemeinschaft Söllmnitzer Kirche sowie dem Heimat- und Traditionsverein, organisiert. Uns ist es wichtig, das Miteinander der Ortsteile zu stärken. Wir gehören nun mal zusammen. Dafür ist das 900-Jahr-Fest ein willkommener Anlass“, betont Peter Günther.

Durch Söllmnitz mit rund 450 Einwohnern zieht sich bunter Blumenschmuck. Auch davon können sich die Besucher zur Festwoche überzeugen. „Vieles ist in Eigeninitiative passiert“, freut sich Peter Günther um so mehr, schließlich hat Corona die gemeinsamen Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zur Herausforderung werden lassen.