Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sommerferien-Spaß in Gera

Die Sommerferien haben begonnen und Geraer Einrichtungen und Museen locken wieder mit Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien.

Museum für Naturkunde

Vom 21. Juli bis 25. August heißt es immer dienstags, um 14 Uhr „Eulen – Geräuschlose Jäger der Nacht“. Besonderheiten und einige typische Arten werden im Kinderkabinett „Schwalbennest“ vorgestellt. Anschließend geht es in der Dauerausstellung auf Eulen-Suche. Danach können „Fenstereulen“ zum Mitnehmen gebastelt werden. Vom 22. Juli bis 26. August gilt mittwochs jeweils um 14 Uhr das Motto „Schätze der Erde – Mineralien und Fossilien“. Teilnehmer fertigen dabei die Kopie eines Fossils aus Gips zum Mitnehmen an. Fünf Original-Fossilien werden vorgestellt und der Mineralienhöhler wird besichtigt. Vom 23. Juli bis 27. August dreht sich donnerstags, 14 Uhr, alles um „Die Weiße Elster – Flusslandschaft des Jahres 2020/2021“. Dabei werden auch Tierarten vom Eisvogel bis zur Flussperlmuschel genauer unter die Lupe genommen.

Für Kinder und Jugendliche, die in den Ferien gerne auch mal später ins Bett gehen, bietet sich die Veranstaltung „Nachts im Museum – Führung zu später Stunde mit Dachboden“ an. Die Teilnahme ist ausschließlich mit Voranmeldung (Tel.: 0365/5 20 03) bis spätestens einen Tag vorher möglich. Termine sind jeweils um 22 Uhr am 18. Juli, 31. Juli, 1. August, 14. August, 15. August, 21. August und 22. August.

Museum für Angewandte Kunst

Für Samstag, 1. August lädt das Museum für Angewandte Kunst in Gera zur Sommerferien-Veranstaltung „Tie-Dye und Batik“. Zwischen 14 und 16 Uhr haben junge Leute ab zehn Jahren die Möglichkeit, aus ihren alten Kleidungsstücken mit Batikfarben individuelle Einzelstücke zu kreieren. Als Grundlage dienen eigene weiße Kleidungsstücke aus Baumwolle oder Leinen. Dazu vorsorglich „ältere“ Kleidung anziehen! Am Samstag, 15. August heißt es für alle ab zehn Jahren zwischen 14 und 16 Uhr „Mode zeichnen“. Inspiration dazu können sich die Teilnehmer in der Foto-Ausstellung „SIBYLLE. Frauen und Mode in der DDR“ holen. Hierzu bietet das Museum am 9. und 23. August, jeweils um 15 Uhr, eine einstündige Führung und im Zeitraum Juli/August immer mittwochs eine Kurzführung von 30 Minuten. Gemeinsam mit dem Virtuosen und Schmierfinken Verein organisiert das Museum für alle ab zwölf Jahren einen Sommerferien-Workshop, der vom 17. bis 21. August, jeweils zwischen 9.30 und 12.30 Uhr stattfindet. Dabei sollen Entwürfe für Produkte und Designs für den „Museumsshop für morgen“ entstehen. Um eine verbindliche Anmeldung wird bis zum 7. August per Mail an post&vus-gera.de gebeten. Achtung: Die Teilnahme an Veranstaltungen des Museums für Angewandte Kunst ist generell nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Anmeldungen privater Führungen und Workshops sowie Buchungen für Schulklassen und Hortgruppen per Mail an: ortmeyer.julia@gera.de oder telefonisch: 0365/8 38 14 36. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist in den Geraer Museen verpflichtend. Außerdem ist die Aufnahme der Kontaktdaten für den Fall der Kontaktnachverfolgung notwendig.

Bibliothek in Gera

Die Kinderbibliothek am Puschkinplatz lädt dienstags um 10 Uhr Kinder von vier bis sieben Jahren zum Bilderbuchkino ein. Das Programm hierzu liegt in der Kinderbibliothek aus. Immer donnerstags ab 10 Uhr können Kinder ab acht Jahren mit der App „Die unendliche Arcade“ kreativ werden. In einer virtuellen Welt kreieren die Kinder ihre eigenen Helden. Jeden Dienstag ab 10 Uhr bietet die Kinderbibliothek in der Stadtteilbibliothek Lusan eine Buchvorstellung für Kinder ab vier Jahren an. Das „Kamishibai“, ein japanisches Papiertheater, lässt die Kinder Bilderbücher hautnah erleben. Kinder zwischen sechs und zehn Jahren können sich donnerstags 10 Uhr in der Stadtteilbibliothek Lusan austoben und Steine bemalen. Alle Veranstaltungen der Kinderbibliothek sind kostenlos. Hinweis zum Infektionsschutz: Die Teilnehmeranzahl ist auf zehn Kinder pro Veranstaltung begrenzt und nur nach Anmeldung unter 0365/8 38 33 71 (Kinderbibliothek Puschkinplatz) oder unter 0365/7 73 28 10 (Lusan) möglich. Alle ab sechs Jahren müssen Mundschutz tragen.

Tierpark Gera

Aktuell gibt es bei den Damhirschen, Berberaffen und Lamas auch wieder Nachwuchs zu bestaunen. Empfehlenswert ist ein Tierparkbesuch vor allem zu den täglichen Putz- und Pflegezeiten der Ponys um 14 Uhr mit anschließendem Trekking durch den Park, das auch als Führung gebucht werden kann.

Willkommen sind Interessierte darüber hinaus zu den täglichen Fütterungszeiten um 11.30 Uhr bei den Löwen und Leoparden und um 15 Uhr bei den Berberaffen.

Bei gutem Wetter fährt die Parkeisenbahn außer montags und freitags täglich von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Der Tierpark bietet private Führungen nach vorheriger Anmeldung unter 0365/81 01 27 jederzeit an.

Jugendhaus- und -clubs

Das evangelische Jugendhaus „Shalom“ und der Jugendclub „CM“ bieten eine Vielzahl an Aktivitäten an. Dazu gehören unter anderem Slag-Line, Kletterwand, Volleyball, Bogenschießen, Airbrush, veganes Kochen, Diskussionsrunden an der Feuerschale und Grillabende. Neben Workshops etwa zum Aufbau und zur Aufrüstung eines Computers oder zur Graffiti-Kunst laden die Einrichtungen auch zu Ausflügen, so etwa in den egapark Erfurt, in den Leipziger Zoo und den Escape Room Jena. Einen besonderen Themenschwerpunkt setzt das Shalom in der Ferienwoche vom 17. bis 23. August. Unter dem Motto „Gera im Nationalsozialismus“ können Jugendliche mit Zeitzeugen und ihren Nachfahren ins Gespräch kommen. Dazu ist auch ein gemeinsamer Besuch der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora geplant. Infos: Telefon 0365/41 31 11 (Jugendhaus „Shalom“) und 0365/4 20 67 21 (Jugendclub „CM“).

Kinderzentrum „Bumerang“

Im Kinder- und Jugendzentrum „Bumerang“ der Kindervereinigung Gera ist das jeweilige Motto der Ferienwoche auch Programm. Geöffnet hat es in den Ferien immer montags bis freitags von 12 bis 19 Uhr. Infos unter Telefon: 0365/20 42 74 37 oder per Mail: bumerang@kindervereinigung-gera.de.

Familienzentrum Jumpers

Geplant sind unter anderem Erlebnis- und Aktiv-Wochen mit Wasserspielen und Ausflügen, etwa in den Märchenwald Wünschendorf und zum Saurierpfad Jena sowie eine Wanderung mit Picknick entlang der „Weißen Elster“. Jumpers hat immer werktags zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Auskünfte: Telefon 0365/22 62 18 60 oder per Mail an gera@jumpers.de.

Christlicher Verein

Unter dem Motto „Der Herr der Elemente“ bietet der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Gera vom 17. bis 21. August Tagesausflüge für Kinder zwischen sieben und 12 Jahren. Anmeldungen: Telefon 0365/8 31 00 06 sind noch bis zum 24. Juli möglich.

Skatepark

Skateboarder, BMXer, Scooter-Fahrer und Inline Skater können im Skatepark ihre Fahrkünste verbessern. So findet am 18. Juli zwischen 10 und 12 Uhr in Zusammenarbeit mit CT Freestyle der erste BMX-Kurs statt. Profi Fabian Haugk vermittelt Tipps und Tricks im Umgang mit dem Rad. Am 25. und 26. Juli, jeweils von 10 bis 12 Uhr, werden in einem Skatekurs Anfängern die wichtigsten Grundlagen vermittelt, während Fortgeschrittene neue Tricks einüben können. Ferien-Höhepunkt ist ein Skatepark-Camp vom 31. Juli bis 1. August. Geplant ist ein Abend inklusive Übernachtung im Skatepark mit Knüppelbrot am Lagerfeuer, Dart, Videos und Fahren bei Flutlicht. Zudem veranstaltet der Skatepark BMX- und Scooter-Contests online. Auch für die Graffiti-Szene bietet der Skatepark ein Sommerangebot: Beim „Graffiti 2 Go“ können T-Shirts, Beutel oder auch Leinwände individuell gestaltet werden.

Geöffnet hat der Geraer Skatepark Dienstag bis Donnerstag zwischen 13 und 19 Uhr sowie immer freitags und samstags von 14 bis 20 Uhr. Die Teilnahme an den Kursen und Ferienangeboten des Skateparks ist nur nach vorheriger Anmeldung unter 0152 53 75 36 32 oder per Mail an info@skatepark-gera.de möglich. Außerdem ist eine Erklärung der Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen zu Covid-19 notwendig. Download: www.skatepark-gera.de.