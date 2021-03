Sparkasse beglückwünscht WebAward-Gewinner 2020

Der Köstritzer Unternehmerverein hat nun schon zum 20 Mal seinen WebAward verliehen. Dieser wird in den drei Kategorien Business, Verein und Private ausgelobt. Die Preisträger in der Kategorie Business: 1. Tierarztpraxis Lederhose, 2. Oekodent aus Tautenhain und 3. Pilates Jena waren gestern in die Sparkasse Gera Greiz eingeladen, um ihre Preise von Hendrik Ziegenbein, Vorstand Sparkasse Gera-Greiz, und Uwe Schlundt, Vorsitzender des Köstritzer Unternehmervereins, in Empfang zu nehmen.

In den vergangenen Jahren nutzte der Verein den Neujahrsempfang der Stadt Bad Köstritz, erzählt Uwe Schlundt. Doch in diesem Jahr musste Coronabedingt umgeplant werden.

Claudia Heidenreich, Inhaberin der Tierarztpraxis Lederhose, freut sich über den ersten Platz in der Kategorie Business. Foto: Peter Michaelis

Für den WebAward 2020 hatten sich insgesamt 23 Projekte beworben. Insgesamt 44817 Abstimmungen konnte der Verein auf seiner Homepage registrieren. Claudia Heidenreich , Chefin in der Tierarztpraxis in Lederhose, freute sich sehr über ihren Erfolg.

„Eine Zeit lang waren wir recht unsicher, da lagen wir immer sehr nah beieinander mit Pilates Jena“, erzählt Heidenreich, die mit ihrem Mitarbeiter und Mann Jens Schindler zur Ehrung gekommen war. Steffi Jahn von Pilates Jena und Steffen Kraft, Webmaster von Oekodent, freuten sich ebenfalls über ihre Platzierung.