Sparkasse Gera-Greiz erhöht Gebühren ab Januar

„Wem dient der Testsieg der Sparkasse Gera-Greiz?“, fragt der Geraer Leser Hartmut Fritzsche nach der Veröffentlichung in der Vorwoche. „Ich mache es kurz, vorher betrug die Endabrechnung im Monat bei allen Leistungen 6,50 Euro. Für das Konto „Privat Komfort“ soll diese Leistung für mich ab Januar 2021 neun Euro kosten. Das ist eine Preissteigerung um 38,5 Prozent.“

Tatsächlich erhöht die Sparkasse Gera-Greiz ab 2021 die Gebühren für Privat- und Geschäftskonten und führt Gebühren für die bisher kostenlosen Vereinsgirokonten ein. Das erklärt Vorstandsmitglied Sören Albert mit der anhaltenden Niedrigzinsphase, der allgemeinen Teuerungsrate und steigenden Kosten für das Rechenzentrum. „Ursprünglich wollten wir zum 1. Juli die Konten umstellen, jetzt erfolgt die Anpassung zum 1. Januar 2021“. Sein Vorstandskollege Hendrik Ziegenbein sagt: „Wir wollten das unseren Kunden in der Corona-Krise nicht auch noch antun“.

Seit Ende Oktober informierte die Sparkasse Gera-Greiz die Inhaber von 95.000 Privatkonten, 6250 Geschäfts- und 1250 Vereinskonten über die Anpassung per Brief. Für alle drei Girokontoarten gebe es künftig drei Kontomodelle, die in Abhängigkeit des Nutzungsverhaltens entwickelt wurden. Das von Hartmut Fritzsche genannte Privatgirokonto ist von den drei möglichen das teuerste im Monat. Enthalten sind zwei Sparkassen-Cards, Kontoauszüge am Automat und online sowie 40 Buchungsposten. Bisher hatte er für 6,50 Euro insgesamt 25 Buchungen frei. Diese Kontoart werde bislang von Privatkunden am meisten genutzt.

Die letzte Gebührenerhöhung erfolgte 2012. Damals habe man auch den Treue-Rabatt eingeführt. Die neuen Gebühren, so erklärt Hendrick Ziegenbein, „entsprechen in etwa im Durchschnitt dem Preisniveau der Thüringer Sparkassen aus dem Jahr 2018“. Von den rund 1300 Banken und Sparkassen bundesweit hätten laut Angaben der heimischen Sparkasse 550 bereits im Vorjahr ihre Preise angepasst. Im ersten Halbjahr 2020 zogen weitere 500 Institute nach.