SPD Gera verschenkt Sonntag Zuckerwatte

Auf einer Spielplatztour verteilt die SPD Gera am Weltkindertag kostenlos Zuckerwatte.

„Wir starten um 10 Uhr am Spielplatz in der Otto-Rothe-Straße in Lusan. Ab 13 Uhr sind wir mit einem Stand vor dem Eingang des Waldzoos am Martinsgrund vertreten. Und auch für die Besucher des Kinderfestes im Hofwiesenpark sind wir anzutreffen: ab 13 Uhr am Eingang des Hofwiesenparks mit einem Glücksrad an der Untermhäuser Brücke“, erklärt die Geraer Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser.

„Wir stehen für eine familienfreundliche Politik und halten an unserem Ziel fest, Gera zur kinderfreundlichsten Stadt in Thüringen zu machen“, erklärt in diesem Zusammenhang die Landtagskandidatin Melanie Gerstner.