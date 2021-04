Spendenaufruf für Betroffene des Großbrandes in Weida

Weida. Eva Schmidt hat selbst ein Geschäft in der Stadt und sammelt nun über Paypal für die Opfer des Feuers am Weidaer Markt.

Während die Löscharbeiten am Weidaer Markt nach dem verheerenden Brand eines Wohn- und Geschäftshauses auch am frühen Dienstagnachmittag andauern und inzwischen auch das THW im Einsatz ist, ist die Anteilnahme in der Stadt und darüber hinaus groß. Eva Schmidt, die mit ihrem Mann ein Tattoostudio in der drittgrößten Stadt des Landkreises Greiz betreibt, hat inzwischen einen digitalen Spendenaufruf im Internet gestartet.

„Wir haben selbst seit 14 Jahren unser Geschäft in Weida und es ist einfach schlimm mit anzusehen, was hier den Ladenbetreibern und den Bewohnern widerfährt“, sagt sie: „Gerade bei einem Feuer hat man ja meist keine Chance, irgendetwas zu retten." Man wolle damit Trost spenden, das Geld werde zu 100 Prozent unter den Betroffenen aufgeteilt, sagt Eva Schmidt. Bei dem Online-Spendenaufruf handelt es sich um einen sogenannten Moneypool des Online-Bezahldienstes Paypal, ähnlich wie nach dem Brand im Dezember in Gera-Dürrenebersdorf. Dabei können je nach Möglichkeit auch kleine Beträge gespendet werden. So waren Stand 13.30 Uhr bereits 1155 Euro gespendet worden.

Weidas Bürgermeister Heinz Hopfe (FWG) begrüßt diese gegenseitige Unterstützung. Gleichzeitig bittet er aber darum, gerade mit Sachspenden noch zu warten. Die Wohnungen, die man übergangsweise für die Betroffenen bereitstelle, seien möbliert, außerdem gab es die Möglichkeit, sich in der Weidaer „Fundgrube“ mit notwendigen Dingen zu versorgen.

Der Link zum Online-Spendenaufruf: https://paypal.me/pools/c/8yyR6OfwZc