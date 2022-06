Sportlichste Schulen im Landkreis Greiz gekürt

Zeulenroda. Die Auszeichnungen wurden im Rahmen des Sportlerballs des Landkreises Greiz in Zeulenroda verliehen.

Zum Sportlerball des Landkreises Greiz in Zeulenroda wurden auch die „Sportlichsten Schulen im Landkreis Greiz“ ausgezeichnet. In dem Wettbewerb, der vom Kreissportbund Greiz, dem Landkreis, der Sparkasse Gera-Greiz und unserer Zeitung unterstützt wird, hatten die Schulen auf den Rängen zwei und drei in den Kategorien Grundschule, Regelschule und Gymnasium ihre Ehrungen bereits erhalten. Zum Sportlerball erhielten das Zeulenrodaer Gymnasium, die Bad Köstritzer Regelschule und die Grundschule Auma als sportlichste Schulen die großen Wanderpokale und jeweils 800 Euro.