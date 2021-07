Stadt Gera will Pflege im Alter verbessern

Gera. Erstes Treffen mit Akteuren aus dem Pflegebereich soll der Auftakt für einen intensiveren Austausch sein.

Die Stadt Gera will stärker mit Verantwortlichen im Pflegebereich zusammenarbeiten. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Anlass dafür biete auch die zunehmende Alterung der Geraerinnen und Geraer. Derzeit seien etwa 30 Prozent der Einwohner 65 Jahre und älter.

Zudem habe die aktuelle Familienbefragung der Stadt Gera ergeben, dass etwa ein Drittel der Befragten in den vergangenen zwei Jahren Erfahrungen mit der Pflege im Alter gemacht haben. Entweder als zu pflegende Person oder als Angehörige. Von ihnen würden fast 60 Prozent Verbesserungspotentiale im Pflegeangebot der Stadt Gera sehen.

Mit der Resonanz auf den Fachtag Pflege als Auftaktveranstaltung in der Vorwoche im Kultur- und Kongresszentrum habe sich sich Babett Brehme, Leiterin des Sozialamtes, zufrieden gezeigt. „Die Veranstaltung legte den Grundstein für einen regelmäßigen Austausch. Wir wünschen uns, dass wir künftig mit noch mehr Akteurinnen und Akteuren aus der Pflege ins Gespräch kommen. Denn nur mit den Erfahrungen und Kompetenzen aus der Praxis können wir die vorhandenen Synergien optimal in unsere tägliche Arbeit zum Thema Pflege einfließen lassen und letztlich für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Pflege in Anspruch nehmen oder nehmen möchten, die besten Bedingungen schaffen“, wird sie zitiert.