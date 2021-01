Stadtplanung ist ein Kompromiss

Gera. Im Sommer 2020 wählte der Geraer Stadtrat den gebürtigen Sachsen Michael Sonntag für die nächsten sechs Jahre zum Baudezernent. Seit Oktober ist er im Amt.

Am 8. Januar waren Sie 100 Tage im Amt. Was hielt Sie ab, Anfang Januar dieses seit Mitte Dezember angefragte Gespräch zu führen?

Der Lockdown mit Homeoffice und zwei Tage Resturlaub.

Das Dezernat hat seit diesem Jahr einen neuen Namen. Dezernat für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt. Das Stadtplanungsamt gibt es wieder. War das Ihre Idee?

Ja. Ich will bewährte Strukturen wie das Stadtplanungsamt wieder reaktivieren und Kompetenzen in einem Dezernat bündeln. Damit vermeiden wir Doppelstrukturen und beschleunigen Prozesse. Als Stadtplaner liegt mir am Herzen, strategisch zu denken und die Stadt zu entwickeln, was sich im Namen des Dezernats nun ausdrückt.

Das alte Horten-Kaufhaus auf der Sorge, das Wahlkampf-Projekt des Oberbürgermeisters, liegt jetzt auf Ihrem Tisch. Sind die Bundesfördermittel von 5,8 Millionen Euro zugesagt und die Pläne fertig, welche Teile der Stadtverwaltung dort einziehen?

Ich hatte den Hut aufbekommen für den Fördermittelantrag. Er wurde rechtzeitig gestellt. Es braucht noch einen Stadtratsbeschluss für die zehn Prozent Eigenmittel, die bis 2024 reichlich 640.000 Euro ausmachen, sowie für die Unterbringung der städtischen Nutzungen im Objekt. Welche Ämter einziehen, entscheidet nicht das Baudezernat. Im Antrag ist formuliert, dass die Bibliothek dabei sein könnte.

Seit mehreren Jahren krankt das Baudezernat am Personalmangel. Jetzt kommen neue Aufgaben dazu. Wie lösen Sie das auf?

Unter den 300 Mitarbeitern sind jetzt 15 aus anderen Dezernaten. Es stimmt. Es gibt eine ganze Menge offene Stellen. Allein in der Kernverwaltung sind es mehr als zehn. Hinzu kommt, dass in manchen der sechs Ämter der Altersdurchschnitt über 50 Jahren liegt und Nachwuchs gebraucht wird. Bislang war es schwer, geeignetes Personal zu finden.

Welches Loch schmerzt Sie am meisten?

Dass es im neuen Stadtplanungsamt noch keinen Amtsleiter gibt und auch der Abteilungsleiter, der in Rente ging, nicht nachbesetzt ist. Das bedeutet für mich mehr Arbeit. Bloß gut, dass ich aus der Bauverwaltung komme und die Arbeitsabläufe kenne.

Von Ihren Vorgängern haben Sie viel Unerledigtes übernommen. Der Nahverkehrsplan wurde gerade unverändert ein drittes Mal verlängert. Der Immobiliendienstleister der Stadt, die Elstertal Infraprojekt, muss weitere zwei Jahre auf eine Strukturentscheidung warten. Wie gehen Sie jetzt vor?

Das sind wirklich nur zwei Beispiele. Geras Neue Mitte könnte weiter sein, die Innenstadtentwicklung muss intensiviert werden und auch bei der Entwicklung neuer Gewerbegebiete wurde nach meiner Wahrnehmung auf den neuen Baudezernenten gewartet.

Bleiben wir bei den zwei Beispielen.

Ich fange mit dem einfachen an. Denn für die Elstertal Infraprojekt haben wir einen Beschluss des Stadtrates. Die Aufgaben der GmbH sollen erweitert werden. Ziel ist, dass nicht nur Verwaltungsgebäude, Schulen und Sportanlagen, sondern auch Kultureinrichtungen wie das KuK einheitlich verwaltet werden. Dazu soll es einen Verwaltervertrag geben und eine Anpassung im Stadthaushalt möglichst 2022. Ein ausgegliederter Immobiliendienstleister ist flexibler. Manches in öffentlichen Strukturen ist sehr behäbig. Grundvoraussetzung sind auskömmliche Finanzen, sonst wird es eine Totgeburt.

Beim Nahverkehrsplan ist es weniger einfach?

Das zeigen die Differenzen zur Straßenbahnbeschaffung und die unterschiedlichen Erwartungen an den Nahverkehrsplan. Eine nochmalige Verlängerung des Planes ist ausgeschlossen. Der neue muss im Laufe des Jahres beschlossen werden. Wir arbeiten hier mit dem Landkreis Greiz und mehreren Verkehrsunternehmen zusammen und müssen hinsichtlich der Barrierefreiheit, die ab 2022 auch für Haltestellen gefordert ist, liefern. Weil wir auch in der Verkehrsplanung offene Stellen und eine Menge anderer Aufgaben haben, fragen wir gerade an, ob wir Hilfe bei Fachbüros einkaufen können. Damit hoffe ich auch, von anderen Städten lernen zu können. Doch was sechs oder zwölf Bahnen oder die Anbindung von Langenberg betrifft, glaube ich, dass der Nahverkehrsplan nicht das Allheilmittel ist.

2023 ist das Jahr der Internationalen Bauausstellung. Wird dann in Geras Neuer Mitte Neues zu sehen sein?

Ich würde es mir wünschen. Doch dafür müssen wir ganz schön Gas geben. Die Interessenlage ist sehr heterogen zwischen: alles Grünfläche und dichtere Bebauung, am liebsten noch höher. Wir können aber die städtischen Grundstücke schon aus finanzieller Sicht nicht komplett zur Grünfläche machen. Stadtplanung ist immer ein Kompromiss. Die Fläche ist ganz wichtig als Bindeglied zwischen der historischen Altstadt und den Gera Arcaden. Ich finde den Streit darum schade und will die Angst, dass Negatives passiert, nehmen. Der Begriff Neue Mitte ist nicht so glücklich gewählt. Das impliziert, die alte Mitte hat ausgedient. Das hat sie natürlich ganz und gar nicht. Ich bin dafür, dass die obere Sorge und der Platz am Kultur- und Kongresszentrum parallel entwickelt werden. Ich denke, der Wunsch der Bevölkerung, dort eine Freifläche zu haben, kommt auch daher, dass die vorhandenen nicht die beste Aufenthaltsqualität haben. Also Kornmarkt, Gustav-Hennig-Platz, Zschochernplatz und Platz der Demokratie.

Sie bringen Verwaltungserfahrungen aus Staßfurt, Altenburg, Erfurt und schließlich Coswig mit, wo Sie zuletzt Bauamtsleiter waren. Warum bewarben Sie sich in Gera?

Seit meiner Altenburger Zeit kenne ich Gera ganz gut, meine Frau und mein jüngster Sohn haben hier ihre Ausbildungen gemacht. Ich habe mich immer dafür interessiert, wie sich Gera entwickelt und habe die Stadt nie aus den Augen verloren. Für mich ist das jetzt nochmal eine Herausforderung. Und was die Neue Mitte betrifft, ich kann diese jetzt noch mitgestalten.

Bereuen Sie aus heutiger Sicht Ihre Bewerbung?

Keinesfalls. Die Mitarbeiter sind engagiert, wollen viel bewegen und freuen sich, dass es das Stadtplanungsamt wieder gibt. Die strategischen Entscheidungen sind zuletzt im Alltagsgeschäft ein Stück weit untergegangen.

Sind Sie mit Ihrer Familie in Gera angekommen?

Ich habe erst einmal eine Zweitwohnung bezogen. Meine Frau ist weiter in Coswig berufstätig.

Was hat Sie in Gera bisher besonders beeindruckt?

Der Campus Rutheneum ist eine Spitzeninvestition. Die Kombination aus historischem Gebäude und Neubau ist auch städtebaulich eine gute Lösung. Jetzt brauchen wir die auch auf der anderen Seite des Stadtmuseums, also vor dem KuK.

Zur Person

Michael Sonntag ist 52 Jahre alt und gehört keiner Partei an. Er wurde in Stollberg geboren, wuchs in Oelsnitz/E. in Westsachsen auf. Er ist diplomierter Stadtplaner sowie Verwaltungsfachwirt, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.