Stadtrat Gera will E-Bike-Geschäft im Lokschuppen weiter ermöglichen

Vor rund zwei Jahren hat im Geraer Ufer-Elster-Park das W&H-Autohaus einen benachbarten Lokschuppen als E-Bike-Geschäft mit Reparaturstützpunkt sowie – vorwiegend im Sommer – Raststation für Radwander reaktiviert. Grundlage dafür ist eine befristete Genehmigung der Stadt Gera, die dem Unternehmen dafür die städtische Immobilie verpachtet. Das erklärte in der jüngsten Stadtratssitzung Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos). Allerdings endet die Befristung im März 2023.

Um die derzeitige Nutzung des Gebäudes dauerhaft, zumindest aber längerfristig zu gewährleisten, wurde vom Stadtrat deshalb nun einstimmig eine Änderung des Bebauungsplanes „Ufer-Elster-Park“ auf den Weg gebracht.

Die heutige Nutzung würde im weitesten Sinne an jene aus den Tagen der Bundesgartenschau 2007 anknüpfen, zu deren Gesamtkonzeption der Ufer-Elster-Park gehörte. Während der Buga habe der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC im Lokschuppen eine Radstation mit einem einfachen Café an dem während der Schau stark frequentierten Radweg zwischen Hofwiesenpark und neuer Landschaft Ronneburg betrieben, heißt es in der Beschlussvorlage. Nach der Buga stand der Lokschuppen längere Zeit leer.

Mit der eingeleiteten Planänderung sollen als Nutzungsmöglichkeiten kulturelle-, sportliche-, Spiel- und Freizeitnutzung, Café sowie Radstation mit Instandsetzung und Verkauf von Fahrrädern und E-Bikes ermöglicht werden. Grundstück und Gebäude, so wird in der Vorlage erklärt, sollen aber dauerhaft im städtischen Eigentum verbleiben.