Voll gesperrt wird ein Abschnitt der Stadtrodaer Straße in Gera.

Baustelle Stadtrodaer Straße in Gera wird gesperrt

In der Zeit vom 25. November bis voraussichtlich 29. November 2019 wird die Stadtrodaer Straße in Windischenbernsdorf im Bereich zwischen Straße des Friedens Abzweig Hofer Straße und Abzweig Scheubengrobsdorfer Straße voll gesperrt. Darüber informierte am Montag die Stadtverwaltung Gera.

Die Umleitung werde großräumig über Weißig, Großebersdorf und Lederhose geführt. Grund der Sperrung sind Arbeiten zur Deckensanierung durch die Firma Kutter HTS GmbH im Auftrag des Fachdienstes Tiefbau der Stadt Gera.

Aufgrund der Vollsperrung der Stadtrodaer Straße zwischen Windischenbernsdorf und Scheibe kommt es vom 25. bis 29. November zu Einschränkungen auf der Linie 17. Das teilt die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH mit. Zwischen 8 und 17 Uhr verkehrt die Linie 17 ab der Haltestelle Klinikum Haupteingang über Ernsee nach Frankenthal und weiter ohne Halt über Rubitz zur Heinrichstraße. An der Haltestelle Frankenthal besteht Anschluss an einen Pendelbus von und nach Windischenbernsdorf.

Während der Umleitung können die Haltestellen Klinikum und Scheibe nicht bedient werden. Weiterhin entfallen zwischen 8 und 17 Uhr alle Fahrten der Linie 17 ab Klinikum bis zur Heinrichstraße. Für Fahrten vom Klinikum in Richtung Zentrum stehen nur die Fahrten der Linien 10 und 11 zur Verfügung. Zwischen 17 und 8 Uhr verkehren alle Fahrten wieder ohne Einschränkungen.