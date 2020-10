Stadtrundgang „Steine und Namen“ in Gera

Zu einem besonderen Stadtrundgang wurde am Freitag, 30. Oktober, in Gera eingeladen. Am Stadtmuseum trafen sich an die 20 interessierte Bürgerinnen und Bürger, um sich auf die Spuren jüdischer Geschichte in Gera zu begeben. „Steine und Namen“ war die Führung mit Günter Domkowsky überschrieben. Eine von zwölf Stationen des etwa 90-minütigen Rundgangs war das Wohnhaus der Familie Mazur, Ebelingstraße 10. Ihnen gelang 1939 die Flucht vor den Nationalsozialisten.