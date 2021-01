Michael Zetzsch hat 2017 in Struth ein großes, altes Bauernhaus gekauft und es mit viel Herzblut in ein Schmuckstück verwandelt.

Harth-Pöllnitz Ehepaar hat einen Vierseithof von 1853 in zwei Jahren in ein Schmuckstück verwandelt

Statt Farm in Südafrika ein Bauernhaus in Struth gekauft

Der 60-Jährige ist ein Unruhegeist, obwohl er mit seiner Frau Ruhe sucht. Ehepaar Michael und Claudia Zetzsch haben sich mit ihrem 1998 erbauten Einfamilienhaus in Zwickau eine Oase geschaffen. Der Weg zur Arbeit im VW-Werk nicht weit. Doch Jahr um Jahr nimmt der Verkehrskrach zu.

Eine Lärmauszeit bietet Südafrika. „Nach Port Elizabeth führte mich von 2007 bis 2009 mein Job. Die Familie kam mit.“ Sie wohnen in einer wunderbaren Gegend, genießen die Landschaft, die Tierwelt und die Stille. „Die haben wir richtig schätzen gelernt“, sagt Michael Zetzsch. Er träumt von einer Farm, die er bewirtschaftet. Doch beide Söhne wollen zurück in ihre Heimat.

„2014 war mein Kopf wieder frei, Neues anzupacken, raus aus der Stadt. Vielleicht zwanzig Gehöfte haben wird angesehen und schließlich die Hoffnung begraben.“ Nicht lange. „Am 15. Juni 2017 schaute ich noch einmal ins Internet. Plötzlich entdeckte ich den Vierseithof in Struth.“ Am Nachmittag setzte sich das Paar ins Auto. Es war wohl Liebe auf den ersten Blick. „Wir nehmen den Hof, egal was passiert“.

Was für ein Berg von Arbeit sich auftürmt, ahnen die Zetzsches nicht. Im September gehört ihnen das Gebäude von 1853, nebst Anbau von 1907 und 7000 Quadratmeter Land. Erhaltenswert sollte Vieles bleiben und mit Modernem eine Symbiose eingehen. Zuerst entrümpelt das Paar. Es dauert Monate. 150 Tonnen Müll entsorgt es. „Da hatte ich es richtig satt“, so der Neu-Struther. Pläne oder andere Dokumente vom Haus findet er nicht, dafür Kinderzeichnungen an den Wänden. Verschwunden bleiben Unterlagen für Strom- und Wasserleitungen.

Von Einheimischen erfährt das Paar später, dass der Hof einer Familie Bär gehörte. Sie wurden 1945 enteignet und vertrieben. Einige Angehörige wanderten nach Großbritannien aus. Uta Baernhill aus Camberley fühlt sich bis heute noch mit Struth, einem Ortsteil der Gemeinde Harth-Pöllnitz, verbunden. Im Garten der alten Dame weht die Struther Flagge. Miss Baernhill würde entzückt sein, wenn sie den liebevoll sanierten Vierseithof besuchen könnte.

„Zum Glück stand uns ein guter Architekt zur Seite, der jeden Raum genau vermessen hat, uns Vorschläge zum Einrichten gab und half, Firmen zu finden“, lobt Michael Zetzsch. „Manchmal waren bis zu zehn Handwerker gleichzeitig im Gebäude.“ Bei vielen Arbeiten packen die Eheleute selbst an. Im Erdgeschoss wird der Fußboden ausgeschachtet und trockengelegt, im Eingangsbereich entdecken sie Terrazzo-Fliesen und erneuern diese. Alte Türen werden entlackt, gebürstet und sandgestrahlt, damit das Buchen- und Fichtenholz zum Vorschein kommt, Holzbalken frei gelegt…. Beim Entfernen der Dämmung im jetzigen Wohnzimmer, muss die komplette Außenwand weg. Tausende Ameisen krabbeln hervor.

„Im Frühjahr 2018 haben wir mit dem Sanieren begonnen, am 23. Juli 2019 sind wir eingezogen. Längst ist nicht alles fertig bei über 20 Räumen. Aber es macht Spaß Stück für Stück voranzukommen und habe nun alle Werkzeug, die ich brauche“, erzählt lachend Michel Zetzsch.

Bei der Terrasse und beim Putzen packen Freunde und Struther mit an. „Hier im Dorf leben nur gute Menschen“, urteilt er und ist begeistert, wenn Fremde sich über das Kleinod freuen. „Sitzen meine Frau und ich beim Frühstück in der Küche, blicken wir aufs angrenzende Naturschutzgebiet. Kein Lärm ist zu hören.“ Lauter wird es nur, wenn Freunde aus dem Dorf zum monatlichen Romméspiel kommen. All das entschädigt für vier Jahre Verzicht auf Urlaub, arbeitsreiche Wochenenden und für viele blaue Flecke. Das Pendeln nach Zwickau bleibt. Noch.

Für die Sanierung des Vierseithofs erhielten die Zetzschs nur Fördergeld für die Heizung.