Sternenbäck-Werk und Filialen in Gera bleiben erhalten

Bei Sternenbäck in Gera denken viele sicher zunächst an die Bäckerfilialen des Unternehmens auf der Sorge, in den Arcaden und im Kaufland in Bieblach-Ost. Dass aber am Standort Gera, in Bieblach-Ost, bereits seit dem Jahr 2000 auch eine große Produktionsstätte die Filialen in Thüringen und Sachsen-Anhalt und selbst die anderen beiden Sternenbäck-Werke in Spremberg und Hechingen mit Tiefkühl-Teiglingen beliefert, ist womöglich nicht so präsent. Das weiß auch Thomas Schulz, Geschäftsleiter und Prokurist der Sternenbäck GmbH Gera, die zur Sternenbäck-Gruppe gehört.

Sowohl das Werk als auch die drei Filialen in Gera bleiben erhalten, sagt Schulz. Er reagiert damit auf eine Leseranfrage aus dieser Woche zu den Auswirkungen der wirtschaftlichen Schieflage, in der sich die Sternenbäck-Gruppe infolge der Coronakrise zuletzt befand. Der Leser verwies auf einen Zeitungsbeitrag von Ende September, in dem von fünf Geschäften im Bereich der Sternenbäck GmbH Gera die Rede war, die von der Schließung betroffen seien. Diese seien inzwischen auch geschlossen, sagt Schulz. Es habe sich um solche Geschäfte gehandelt, die aus wirtschaftlichen Gründen ohnehin mit dem Ende der jeweiligen Mietlaufzeit aufgegeben worden wären. Betroffen waren Filialen in Zeitz, Erfurt, Gotha, Halle und Leipzig. Wie Thomas Schulz erklärt, gehörten vor dem im Mai eingeleiteten Schutzschirmverfahren 70 Filialen zum Geraer Standort der Sternenbäck-Gruppe. Umsatzeinbrüche durch den Corona-Lockdown im Frühjahr und erst im Juli ausgezahltes Kurzarbeitergeld hätten in das Schutzschirmverfahren geführt, dem sich im September die Insolvenz in Eigenverwaltung anschloss. Im Zuge der damit eingeleiteten Restrukturierung sei es unter anderem zu den Filialschließungen gekommen. Am 25. November hätten die Gläubiger „mit überwältigender Mehrheit die Insolvenzpläne für jede der vier Gesellschaften angenommen“, darunter jene für die Sternenbäck GmbH Gera. Das hatte die beteiligte Beraterfirma Ebner Stolz in einer Pressemitteilung in der vorigen Woche vermeldet. Dadurch könnten die Eigenverwaltungsverfahren der zur Sternenbäck-Gruppe gehörenden Unternehmen wohl in Kürze durch das Amtsgericht Hechingen wieder aufgehoben werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Schutzschirmverfahren „war die richtige Entscheidung“ sagt Thomas Schulz. So könne es nun für die insgesamt knapp 500 Beschäftigten in den über 60 Filialen, die zum Standort Gera gehören, und in der Großbäckerei weitergehen. Perspektivisch könnte das Werk in Bieblach-Ost sogar dazu führen, dass das Filialnetz im Umkreis noch gestärkt wird. Ein Teil der Neuausrichtung sei es laut Schulz, näher an den Produktionsstätten zu expandieren.