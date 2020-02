Ronneburg. Der neue Ronneburger Kantor will wieder einen Familienchor gründen. Erstes Treffen ist am Donnerstag.

Stimmen für neuen Ronneburger Familienchor gesucht

Mit einem festlichen Gottesdienst wurde César Gustavo La Cruz am 9. Februar, in der Ronneburger Marienkirche als neuer Kantor des Kirchenkreises Ronneburg in sein Amt eingeführt und von Superintendentin Kristin Jahn eingesegnet. La Cruz, der seit 2018 als Kantor in Schmölln arbeitet, ist nun ab 2020 für die beiden Kirchenkreise Schmölln und Ronneburg zuständig.

Eine seiner neuen Aufgaben ist es, in Ronneburg wieder einen Familienchor zu gründen. Das erste Treffen hierzu findet am Donnerstag, 20. Februar 18 bis 19.30 Uhr im Pfarramt Ronneburg, Kirchplatz 3 statt. Jeder, der Lust am Singen hat, ist hierzu eingeladen.