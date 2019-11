Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stolpersteine in der Innenstadt von Gera werden geputzt

Gera. Aus Anlass des Jahrestages der Pogromnacht im November 1938 putzen Mitglieder des SPD Ortsvereins Gera-Ost und die Jusos Gera am Sonnabend, 9. November, ab 8.45 Uhr die verlegten Stolpersteine in der Stadt. Darüber informiert die Partei in einer Pressemitteilung. Treffpunkt ist auf der Sorge, Ecke Schloßstraße. Der 9. November sei ein geschichtsträchtiger Tag für Deutschland. Neben dem Mauerfall sei es eben auch das Datum, an dem im Jahr 1938 jüdische Geschäfte, Wohnungen und Synagogen beschmiert, zerstört und gebrandschatzt wurden, so Peter Glotz, Vorsitzender des Ortsvereins. „Mit dieser Aktion wollen wir daran erinnern, welche Ausmaße Faschismus und Antisemitismus annehmen können.“ Nach dem Putzen der Steine mit ihren kleinen Gedenktafeln wird eine Rose niedergelegt und den Opfern gedacht. „In der Innenstadt befindet sich eine Mehrzahl der knapp 80 bisher verlegten Stolpersteine. Wir bemühen uns, möglichst viele davon zu reinigen und freuen uns über Unterstützung“, sagt Peter Glotz.