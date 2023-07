Geheimsache Strandbad Gera-Aga wird „Fall“ für den Datenschutz

Gera. Irrt Geras Oberbürgermeister? Das sagt die Thüringer Rechtsaufsicht zum Streit ums Badevergnügen in Gera.

Nicht nur, dass sich die Fronten zwischen Strandbad-Betreiber, Ortsteil Aga und Stadtverwaltung Gera verhärtet haben – jetzt ist der seit dem Vorjahr für Badelustige und Angler gesperrte See im Strandbad Aga sogar zu einem Fall für den Datenschutz geworden.

Im Geraer Rathaus sieht man die Datenschutz-Grundverordnung verletzt, weil der Ortsteilbürgermeister auf seiner Homepage Informationen aus einem Gespräch in der Stadtverwaltung veröffentlicht habe. Aus Sicht der Stadt ein internes Gespräch. Die Veröffentlichung verstoße gegen die Verschwiegenheitspflicht. Zudem – so sagt die Stadtverwaltung auf Zeitungsnachfrage – sei der Datenschutz verletzt, weil Bernd Müller (parteilos) die Namen seiner Gesprächspartner im Rathaus publik gemacht habe. Deshalb sah Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) „Handlungsbedarf, um seiner Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten nachzukommen und ein rechtskonformes Verwaltungshandeln zu gewährleisten.“

Ortsteilbürgermeister soll sich selbst anzeigen

Laut seiner Notiz war Müller mit dem Rechtsamtsleiter Alexander Streibhardt und dem Ordnungsamtsleiter Oliver Gockel im Rathaus im Gespräch. Das hatte der Ortsteilbürgermeister gesucht, um im Interesse der badelustigen Geraer und der Campinggäste im Strandbad – also der Öffentlichkeit – zwischen den Streitparteien zu vermitteln. Und vor allem, um zu einer Lösung zu kommen, damit der See jetzt im Hochsommer und vor den nahenden Ferien schnellstmöglich wieder freigegeben wird.

Am Sonntag war der vom Rathaus beanstandete Beitrag von Bernd Müllers Internetseite verschwunden. Er sei von der Stadtverwaltung aufgefordert worden, den Text wieder von seiner Internetseite zu nehmen, sagt Müller. Die Forderung aus dem Rathaus könne er zwar nicht nachvollziehen, aber er habe das Löschen vorsorglich veranlasst. Nun soll sich der Ortsteilbürgermeister nach Aufforderung aus dem Rathaus auch gegenüber dem Thüringer Datenschutzbeauftragten erklären – das heißt: selbst anzeigen. Müller hat vorsorglich eine Anfrage an den Datenschutzbeauftragten des Bundes geschickt, inwiefern er denn tatsächlich gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstoßen habe. Noch steht die Antwort auf die Anfrage per Internetformular aus.

Namen von Amtspersonen kein Geheimnis

Eine Antwort auf die Nachfrage dieser Redaktion bei der Kommunalaufsicht kam hingegen postwendend. Im Thüringer Landesverwaltungsamt sieht man – nach einer kurzen Rücksprache mit dem Thüringer Datenschutzbeauftragten – die Datenschutz-Grundverordnung keineswegs verletzt, wenn die Namen von Amtspersonen einer öffentlichen Verwaltung öffentlich genannt werden. Im Gegenteil: Eine öffentliche Verwaltung sei für die Bürger da und dazu gehöre auch Transparenz bei Namen von Personen mit Außenwirkung, wie beispielsweise Amtsleitern. Damit verweist die Kommunalaufsicht auf die höchstrichterliche Rechtssprechung dazu am Bundesverwaltungsgericht. Zudem: Geheim sind die Namen der genannten Amtsleiter nicht. Die sind ohne Weiteres auch auf der Internetseite der Stadt Gera zu finden mit sämtlichen dienstlichen Kontaktdaten, Servicezeiten und Schließtagen.

Warum also Geras OB sich mit Vehemenz gegen eine schnelle Wiederöffnung des Sees im Strandbad Aga sträubt, bleibt unklar. Die Sperrung aufzuheben, sei jetzt Sache der Geraer Stadtverwaltung, sagt die Kommunalaufsicht. Sie selbst habe lediglich zu einem Widerspruch des Strandbadbetreibers gegen den Sperrbescheid von der Stadt zu entscheiden gehabt. Wenn der See nicht mehr als betriebenes Freibad, sondern als einfache Badestelle auf eigene Gefahr für die Nutzer freigegeben würde, dann brauche das keine Entscheidung des Landesverwaltungsamtes. Das Abrüsten zur einfache Badestelle hatte der Strandbad-Betreiber der Stadtverwaltung bereits im Frühjahr angeboten – und parallel entsprechend abgerüstet. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats behauptete OB Vonarb aber, dass fürs Baden in Aga – was nach der Sperrung gar nicht möglich ist – weiterhin Eintrittsgeld kassiert werde und dass der See nicht frei zugängig sei.

Wie der See in Aga zur einfachen Badestelle umgerüstet wird:

Die Strandbad Aga GmbH hat sich entschlossen keinen Badeeintritt mehr zu erheben. Die Strandbad Aga GmbH stellt auch zukünftig keinen Sprungturm, noch Wasserrutschen im See auf. Es finden keine Einlasskontrollen statt und es wird auch kein Nutzungsentgelt erhoben. Duschen und Toiletten sind nur gegen Entgelt, wie für Dauer- und Durchgangscamper nutzbar. Die Strandbad Aga GmbH übernimmt die Verantwortung für die Wasserqualität, die während der Saison monatlich geprüft wird. An gut sichtbaren Stellen wurden Rettungsringe in ausreichender Zahl angebracht. Die Strandbad Aga GmbH hält sich an die Verkehrssicherungspflicht für Badestellen und Naturbäder. Das Areal ist frei zugänglich. Das heißt: Es gibt keine geschlossene Einfriedung während des Badebetriebs.