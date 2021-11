Straßenbahn in Gera beschmiert - drei dreiste Ladendiebe in Greiz

Gera / Greiz. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz.

Straßenbahn beschmiert

Eine Straßenbahn in Gera-Bieblach war am Sonntag (28.11.2021) offenbar Ziel Unbekannter. In der Zeit von 4.30 Uhr bis 8.30 Uhr besprühten die Täter die Bahn mit schwarzer Farbe, wobei sie mehrere Buchstaben- und Zahlenkombinationen aufsprühten und so diese Bahn beschädigten. Die Geraer Polizei ermittelt nun zur Tat und sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0.

Drei Ladendiebe

Samstag gegen 11.50 Uhr entwendeten drei Personen Lebensmittel sowie ein Tablet aus einem Einkaufsmarkt in der Reichenbacher Straße in Greiz. Es besteht laut Polizei der dringende Verdacht, dass sie weitere elektronische Gegenstände entwendeten, da bei der Kontrolle durch das Personal zwei Täter flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03661 6210 entgegen.

