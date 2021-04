GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera Straßenbahn in Gera

Straßenbahnverkehr in Gera beeinträchtigt

Durch Betonierungsarbeiten in der Wiesestraße werden Straßenbahngleise blockiert. Es kommt zu Verzögerungen im Straßenbahnverkehr

Gera. Aktuell gibt es Behinderungen im Straßenbahnverkehr in Gera. Vereinzelt kommt es zu zeitlichen Verzögerungen. Grund für die Beeinträchtigungen sind Betonierungsarbeiten in der Wiesestraße, bei denen die Betonfahrzeuge teils Gleise blockieren, teilt das Unternehmen GVB mit. Per Haltestellen-Durchsage werden die Fahrgäste informiert. Wann der Straßenbahnverkehr wieder reibungslos läuft, konnte noch nicht gesagt werden.

