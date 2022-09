Streit in Gera eskaliert: Frau zückt Messer, geflüchteter Angreifer gestellt

Gera. Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen hat in Gera einen größeren Polizeieinsatz verursacht. Mehrere Streifenwagen rückten aus, um die Lage zu beruhigen.

Mehrere Polizeistreifen rückten am Donnerstagabend kurz nach 19.30 Uhr zur Heinrichstraße in Gera aus. Zuvor war von dort eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet worden. Laut Polizei stellte sich vor Ort heraus, dass ein 22-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache mit einer Frau (23) aus einer Personengruppe in Streit geraten war. Als einige Männer aus der Gruppe den Streit schlichten wollten, seien sie von dem 22-Jährigen angegriffen und leicht verletzt worden. Während des Streits habe die Frau zusätzlich ein Messer als Drohmittel eingesetzt.

Während des Polizeieinsatzes vor Ort kamen demnach weitere Personen hinzu. Es sei zu leichten Rangeleien untereinander gekommen. Die Situation konnte schließlich beruhigt werden und es wurden Platzverweise ausgesprochen. Der geflüchtete Angreifer konnte im Rahmen einer Fahndung gestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen.

