Strompreis-Erhöhung ein Vierteljahr herausgezögert

Bevor durch die Coronakrise die Themenlage etwas durcheinandergeschüttelt wurde, erreichten uns mehrere Anfragen zur geplanten Strompreiserhöhung bei der Energieversorgung Gera GmbH (EGG) ab 1. April. Sowohl die Gründe für den Anstieg als auch den Zeitpunkt hinterfragte ein Leser. Wie die EGG auf unsere Nachfrage erklärte, seien mehr als zwei Drittel des Strompreises Drittkosten, die von der Bundesregierung beziehungsweise von den Netzbetreibern jährlich neu festgelegt würden und von den Energieversorgern an den Endkunden weiterberechnet werden müssten. Stromeinkauf und Vertrieb würden nur einen kleinen Teil der Stromkosten ausmachen.

Zu Jahresbeginn 2020 sind laut Energieversorgung Gera sowohl die staatlichen Abgaben und Umlagen, insbesondere die EEG-Umlage, als auch die Netznutzungsentgelte der Netzbetreiber für die Durchleitung des Stroms jeweils erheblich gestiegen. Da auch die Kosten für die Strombeschaffung leicht gestiegen seien, ergeben sich also in allen drei Bereichen des Strompreises Kostensteigerungen. „Dies trifft nicht nur in Gera zu, sondern betrifft thüringen- und bundesweit eine große Anzahl von Energieversorgern“, erklärt die EGG. Viele hätten ihre Preise schon zum 1. Januar 2020 erhöht, die EGG habe im Sinne der Kunden die Preissteigerungen im ersten Quartal noch auffangen können, müsse aber nun zum 1. April ebenfalls die Preise anpassen.

Eine weitere Leserin wunderte sich vor allem über die erhebliche Steigerung bei den Netzentgelten. Es sei korrekt, schreibt die EGG, dass die Netzentgelte von 2019 zu 2020 deutlich gestiegen seien. Aufgrund Kostensteigerungen beim vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber „50Hertz“ von etwa sieben Prozent in 2020 habe auch die 100-prozentige EGG-Tochter GeraNetz GmbH ihre Netzentgelte erhöhen müssen, erklärt die Energieversorgung weiter. „Die Netzentgelte sind grundsätzlich staatlich reguliert und sogenannten Erlösobergrenzen unterworfen“, heißt es weiter. Netzentgelte würden nur nach aufwendiger Prüfung und Freigabe durch die Bundesnetzagentur beziehungsweise die entsprechenden Landesbehörden genehmigt und dann wirksam.

Abwegig seien allein schon deshalb Vermutungen, wie sie die Leserin äußerte, dass durch die Preiserhöhung über Umwege Kosten für Großinvestitionen in anderen Bereichen, wie die neuen Kraftwerke, wieder reingeholt würden. „Die Sparten Fernwärme und Energieerzeugung sind außerdem bei der Netzentgeltberechnung wirtschaftlich strikt von der regulierten Stromnetzsparte getrennt“, erklärt die EGG: „Dies wird von Wirtschaftsprüfern geprüft und testiert.“ In dem Zusammenhang betont die EGG nochmals, „dass die neuen Kraftwerke in Gera durch unsere Muttergesellschaft Engie gebaut und finanziert wurden“.