Tagestipp: Onleihe zum Schnuppern

Durch Corona ist die Stadt- und Regionalbibliothek Gera seit 16. März geschlossen. Nutzer mit gültigem Bibliotheksausweis können auf das Onlineangebot zurückgreifen. Ab sofort bietet die Stadt als Träger der Bibliothek allen Interessierten einen Schnupperausweis zur Nutzung der Onlinebibliothek an. Antragsformulare gibt es auf www.biblio-gera.de – kostenlos und vorerst bis 15. Mai gültig. Mitarbeiterin Anja Wegner-Rau zeigte sich erfreut über die Resonanz: „Wir hatten über soziale Netzwerke informiert. Am Morgen danach waren etwa 20 Mails eingetroffen.“ Die Mitarbeiter der Bibliothek wären erfreut, wenn Nutzer dem Haus treu bleiben würden. „Gern können sie den Schnupperausweis in einen Bibliotheksausweis umwandeln und unser Angebot vor Ort nutzen. Hier warten weitere 150.000 Medien.“ Während der Schließzeit entstehen keine Mahngebühren. Kontakt: 0365/838 3378; E-Mail: bibliothek@gera.de