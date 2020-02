Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tee aus Gera auf internationaler Biomesse

Sie ist nach eigenen Angaben die „Weltleitmesse für Biolebensmittel“, die „Biofach“, die vor wenigen Tagen in Geras Partnerstadt Nürnberg ihre Pforten geöffnet hatte. Vier Tage hatten Fachbesucher und Biohersteller die Gelegenheit sich auszutauschen und neue Produkte aus der Branche vorzustellen.

Bereits zum vierten Mal war auch der Thüringer Kräuterhof mit einem Stand als Aussteller vertreten, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung informierte. Auch 2020 habe man die Neuheiten der Bio-Eigenmarke Terra Tee präsentiert. Die Thüringer Kräuterhof Gera GmbH und Co. KG hat sich nach eigenen Angaben auf die Herstellung hochwertiger Tees für den Einzelhandel spezialisiert. Als Mitglied der Initiative NaThüringen entwickele das Unternehmen nicht nur neue Teesorten, sondern arbeite auch an modernen, umweltfreundlichen Verpackungsmöglichkeiten für Tee, heißt es weiter.

„Genuss und Verantwortung gehören für uns einfach zusammen“, wird Geschäftsführer Rolf Beyer in der Mitteilung zitiert. Das beginne bei der Auswahl der Zutaten in Bioqualität, setze sich in der Kombination der Teekomponenten fort und ende bei einer innovativen Verpackung, die die Umwelt möglichst wenig belasten solle, so Beyer weiter.

Das Unternehmen begrüße den internationalen Austausch, den die Messe zu bieten habe. Noch mehr habe man sich aber über viele Besucher und Aussteller aus der thüringischen Heimat gefreut. Das abwechslungsreiche Messeangebot mache einen Besuch der Messe lohnenswert und gebe neue Inspiration, heißt es in der Mitteilung.

Bei der Messe waren einige Aussteller aus Thüringen vertreten, nach Angaben des Infrastruktur- und Landwirtschaftsministeriums neun am Gemeinschaftsstand von Thüringen und Sachsen-Anhalt und neun weitere an eigenen Ständen.