Zu zwei Unfällen kam es am Mittwoch in Gera. (Symbolbild)

Telefonbetrüger und zwei Unfälle

Eine 42-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall am Mittwochabend in Gera gegen eine Hauswand gefahren. Wie die Polizei mitteilte, stießen gegen 19.45 Uhr zwei Autos auf der Kreuzung Friedericistraße und De-Smit-Straße zusammen. Aufgrund des Zusammenstoßes fuhr die 42-Jährige mit ihrem Auto gegen eine Hauswand. Die andere, 56-jährige Fahrerin, verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Die Polizei ermittelt und geht der Frage nach, wie die Ampelregelung zum Unfallzeitpunkt war. Dazu bittet sie Zeugen, sich unter Telefon 0365 / 829-0 zu melden.

Rote Ampel überfahren und Unfall verursacht

Beim Abbiegen an einer roten Ampel kollidierte eine 39-jährige am Mittwoch mit ihrem Auto mit einem anderen Wagen. Laut Polizei sei die Frau gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Gebrüder-Häußler-Straße und Neue Straße bei Rot abgebogen und stieß mit dem aus der Gebrüder-Häußler-Straße kommenden Fahrzeug zusammen. Der Fahrer des Autos verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam ins Krankenhaus.

Versuchter Trickbetrug am Telefon

Erneut haben Telefonbetrüger am Dienstag und Mittwoch versucht, Geld zu ergaunern. Die Trickbetrüger hätten zwei 59 und 72 Jahre alte Geraer angerufen und ihnen einen Lottogewinn versprochen, teilte die Polizei mit. Zur Auszahlung der Gewinnsumme sollten die Angerufenen Gutscheinkarten im Wert von 900 beziehungsweise 1000 Euro kaufen und den darauf befindlichen Code weitergeben. Die Angerufenen gingen nicht darauf ein.

Die Polizei rät in solchen Fällen, nicht auf die Forderungen einzugehen und keine persönlichen Daten preiszugeben. Bei einem tatsächlichen Gewinn ist keine Gegenleistung nötig.