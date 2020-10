Theater Altenburg Gera: Die Wende mit der Hose zu Fall gebracht

Der Schauspiel-Monolog „Der Kontrabaß“ von Patrick Süskind ist am heutigen Freitag, um 19.30 Uhr, in der Bühne am Park Gera zu sehen. Der Termin ist ausverkauft. Am Samstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr, gibt es in der Bühne am Park Gera eine zusätzliche Vorstellung des Schauspiels „Der Kontrabaß“ von Patrick Süskind.

Am 17. Oktober, um 16 Uhr, wird im Puppentheater in Gera das Märchen „Dornröschen“ für Kinder ab fünf Jahren gespielt. Dornröschen bekommt zum Geburtstag die besten Wünsche der Feen, doch leider hat man die 13. Fee vergessen. Die rächt sich mit einem Fluch, der nur durch die 12. Fee mit einem 100-jährigen Schlaf gemildert werden kann.

Mono-Oper „Das Tagebuch der Anne Frank“ mit Maia Andrews vom Thüringer Opernstudio Foto: Ronny Ristok

Die ergreifende Mono-Oper „Das Tagebuch der Anne Frank“ von Grigori Frid hat am 17. Oktober, um 19.30 Uhr, im Theater Gera (Großes Haus) Premiere. Aufwühlend beschreibt das Musiktheater die Geschichte um Anne Frank, die sich mit ihrer jüdischen Familie vor den Nationalsozialisten in einem Hinterhaus in Amsterdam versteckte, bis sie verraten und deportiert wurden.

Am Sonntag, 18. Oktober, um 14.30 Uhr, ist im Großen Haus Gera das Schauspiel „Vater“ von Florian Zeller zu sehen. Die Vorstellung ist auch ausverkauft. Für Theaterfreunde ab vier Jahren spielt Marcella von Jan am Sonntag, um 16 Uhr, im Puppentheater Gera das Märchen „Rapunzel“ der Brüder Grimm mit bezaubernden kleinen Marionetten, die in einem Bilderbuch lebendig werden.

Aus innerbetrieblichen Gründen entfallen die Vorstellungen „Gefährliche Liebschaften“ am Freitag und Samstag im Puppentheater Gera sowie „In der Strafkolonie“ am Sonntag in der Bühne am Park Gera.

Aufführungen in Altenburg

Gioacchino Rossinis turbulentes Meisterwerk „Der Barbier von Sevilla“ wird in einer halbszenischen Spezialfassung am heutigen Freitag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr, im Theaterzelt Altenburg aufgeführt. Die Vorstellung ist ausverkauft. Die Satire „Helden wie wir“ ist am Samstag, um 19.30 Uhr, und am Sonntag, um 18 Uhr, im Theaterzelt Altenburg zu sehen. Schonungslos und humorvoll nimmt Autor Thomas Brussig in seinem Wenderoman das Alltagsleben im Arbeiter- und Bauernstaat unter die Lupe, dessen Niedergang auf ominöse Weise besiegelt wurde. Protagonist Klaus Uhlzscht behauptet nämlich, er habe die Berliner Mauer durch das Herunterlassen seiner Hose zu Fall gebracht.

Das für Sonntag, 18. Oktober, geplante 2. Kammerkonzert muss krankheitsbedingt leider entfallen. Ein Ersatztermin findet im Frühjahr 2021 statt.

Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 (Gera) und 03447/58 51 60 (Altenburg) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.