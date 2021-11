Theater und Reussisches Kammerorchester veröffentlichen CD

Gera. „Musik in Thüringen zur Beethovenzeit“ ab jetzt erhältlich

Begleitend zum Programm des 4. Philharmonischen Konzertes hat das Theater Altenburg Gera eine neue CD mit dem Titel „Musik in Thüringen zur Beethovenzeit“ im Angebot. Die Aufnahmen entstanden im November 2020 im Theater Gera mit dem Reussischen Kammerorchester unter der Leitung von Werner Ehrhardt. Solist war der Solofagottist des Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera Roland Schulenburg. Ursprünglich sollte im November 2020 auch das zugehörige Konzert aufgeführt werden, dieses musste jedoch wegen der Pandemie abgesagt werden.

Konzert findet am Dienstag

Nun kommt mit der CD auch das Konzert selbst am Dienstag sowie am 1., 2. und 3. Dezember zur Aufführung. Anlass für das Konzertprogramm war das Beethovenjahr 2020, zu dem das Theater Altenburg Gera ein regional orientiertes Konzertprogramm mit Musik der Beethovenzeit präsentieren wollte. Verborgene Musikschätze, wie die Ouvertüre zu „Fanisca“ von Luigi Cherubini (1760 - 1842) und die Ouvertüre zum Schauspiel „Die Hussiten vor Naumburg im Jahr 1432“ von Franz Seraph Destouches (1772 - 1844) oder das Fagottkonzert Nr. 1 von Johann Christian Heinrich Rinck (1770 - 1846) wurden für dieses Konzert ausgegraben.

OTZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für die Aufführbarkeit dieser drei lange ungehört gebliebenen Werke musste zunächst Notenmaterial erstellt werden, welches von Musikwissenschaftler Michael Pauser aus Glauchau ediert wurde.

Vierter Programmpunkt von Konzert und CD ist Musik des Jubilaren Ludwig van Beethoven ‒ seine Sinfonie Nr. 1 ‒, dessen 250. Geburtstag im Beethovenjahr 2020 gefeiert wurde. Da dieser zusammen fiel mit dem 60-jährigen Bestehen des Reussischen Kammerorchesters, stellen das Konzert und die CD gleich einen doppelten Festanlass dar.

Die CD ist an den Theaterkassen in Gera und Altenburg, telefonisch unter 0365/ 8279105 sowie über Anfrage per E-Mail an kasse@theater-altenburg-gera.de (postalischer Versand möglich) erhältlich.