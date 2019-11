Altenburg/Gera. Diese Stücke werden über das Wochenende in den Theatern in Gera und Altenburg aufgeführt.

Theatertipps zum Wochenende

Wer das Wochenende lieber im Warmen verbringen möchte, der hat Zeit, eines der Theater in Gera oder Altenburg zu besuchen. Dazu haben das Theater Altenburg Gera sowie das Lindenau-Museum einiges an diesem Novemberwochenende im Angebot.

„Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ im Theaterzelt Altenburg:

Theresia Walsers Komödie „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ ist im Theaterzelt Altenburg am Freitag, um 19.30 Uhr, zu sehen. Die Autorin ist eine der bekanntesten zeitgenössischen Dramatikerinnen und entfaltet in diesem Schauspiel die grotesken Weltanschauungen der unmenschlichen, einst machtvollen Diven mit vielen realen Bezügen.

Schneewittchen zu Gast im Theaterzelt

Zur Soiree „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ am Samstag, um 16 Uhr, im Theaterzelt geben Inszenierungsteam und Schauspieler erste Einblicke in die Inszenierung, welche am Sonntag, 1. Dezember, um 16 Uhr Premiere, hat. Der Eintritt ist frei.

Liederabend in Altenburg

Am Samstag, um 19.30 Uhr, präsentieren Johannes Emmrich, Nolundi Tschudi und Olav Kröger ihren Liederabend „Lauter leise Lieder“ im Theaterzelt Altenburg. Das Publikum erwarten zarte Melodien und emotionale Texte von Holger Biege, Veronika Fischer, Gundermann, Keimzeit, Axel Prahl, den Puhdys und Karat.

Kammerkonzert im Lindenau-Museum

Im 2. Kammerkonzert am Sonntag, um 11 Uhr, im Lindenau-Museum Altenburg gedenkt das „Ensemble diX“ zusammen mit Olav Kröger (Klavier) und Sebastian Kowski (Schauspieler, DNT Weimar) dem Künstler Otto Dix zu dessen 50. Todestag. „Der Triumph des Todes“ von Ezequiel Diz wird dazu uraufgeführt. Zum Konzert gibt es als Theater-Joker vergünstigte Karten zu 10 Euro im Vorverkauf (8 Euro ermäßigt).

Ein gelber Hund für Kinder im Theaterzelt

Für Kinder ab vier Jahren wird im Theaterzelt Altenburg am Sonntag, um 16 Uhr, die Geschichte „Der kleine gelbe Hund“ gespielt. Sabine Schramm erzählt darin von der Annäherung zweier starker Persönlichkeiten mit ganz eigenen Lebensvorstellungen.

Puppentheater inszeniert „Jenseits der blauen Grenze“

Die Inszenierung „Jenseits der blauen Grenze“ ist im Puppentheater Gera am Samstag, um 19.30 Uhr, zu sehen. Als Figurentheater auf die Bühne gebracht, schildert der Roman von Dorit Linke den Alltag von Jugendlichen in den 1980er-Jahren der DDR.

Maskenball im Großen Haus Gera

In der Matinee zur Oper „Ein Maskenball“ am Sonntag, um 11 Uhr, im Großen Haus Gera stellt Chefdramaturg Felix Eckerle zusammen mit dem Inszenierungsteam und SängerInnen die szenische und musikalische Umsetzung von Verdis Meisterwerk vor. Der Eintritt dazu ist frei. Premiere hat die Oper in der Regie von Jörg Behr dann am Freitag, 29. November, um 19.30 Uhr, im Theater Gera.

Premiere auf der Bühne am Park

Die Premiere des Schauspiels „Furor“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz findet am Sonntag, um 18 Uhr, in der Bühne am Park Gera statt. Das Schauspiel stellt die Frage nach den demokratischen Werten unserer Gesellschaft. Um 17 Uhr findet ein Autorengespräch mit Lutz Hübner und Sarah Nemitz in der Bühne am Park Gera statt.

