Eine Katze ist in einen Altkleidercontainer geworfen worden (Symbolfoto).

Tierquäler werfen in Gera Katze in Altkleidercontainer

Gera. Eine ungefähr einjährige Katze ist in einen Altkleidercontainer geworfen worden.

Lautes Miauen aus einem Altkleidercontainer in Gera-Collis hat Samstagmittag mehrere Anwohner aufgeschreckt.

Polizei und Feuerwehr öffneten den Altkleidercontainer gewaltsam. Sie befreiten eine ungefähr einjährige Katze.

Prüfungen ergaben, dass die Katze niemals eigenständig in den Container gelangen konnte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass Unbekannte die Katze absichtlich in den Container geworfen haben. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag lärmten nach Zeugenaussagen mehrere alkoholisierte Jugendliche in der Ortslage Collis.

Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und nimmt Hinweis zur Tat unter 0365-829-0 entgegen.