Das Clubzentrum Comma in der Heinrichstraße. Kultur findet hier derzeit vor allem openair im Biergarten statt.

Gera. Das Konzert mit der selbst ernannten „Russki Rock’n’Roll Boygroup“ und bis zu 150 Gästen steigt am Samstag.

„Moskau im Park“ ist das Konzert der Band „Towarischtsch“ am Samstag, 19. Juni, ab 17 Uhr im Biergarten des Geraer Clubzentrums Comma, Heinrichstraße 47, überschrieben. Die selbst ernannte „Russki Rock’n’Roll Boygroup“ will hier gemeinsam mit Dj Dr. Treasure die corona-bedingt maximal 150 Besucher unterhalten. Der Eintritt beträgt zehn Euro, Karten gibt es an der Abendkasse.