Berlin/Gera. Die Ostthüringer Stadt hat es nicht in die zweite Bewerbungsrunde geschafft. Oberbürgermeister Vonarb zieht trotzdem ein positives Fazit..

Nach Kulturhauptstadt-Aus: Gelder sollen dennoch nach Gera fließen

Es war ein bisschen wie bei den Oscars: Einzeln öffnete Jury-Vorsitzende Sylvia Amann am Donnerstag in Berlin die fünf Umschläge mit jenen Städten, die es in die zweite Bewerbungsrunde zur Kulturhauptstadt Europas 2025 geschafft haben. Nach etwa zehn Minuten stand fest: Magdeburg, Hannover, Nürnberg, Chemnitz und Hildesheim sind weiter – Gera, Dresden und Zittau nicht.

Dabei sind wohl die Entscheidungen für Hildesheim und gegen Dresden die größten Überraschungen. Gera war von vornherein der Underdog. Die Ostthüringer Stadt hatte eines der kleinsten Bewerbungsbudgets und war auch sehr spät ins Kulturstadtverfahren eingestiegen, wie der Kulturstadt-Initiator, Architekt Thomas Laubert, am Donnerstag noch einmal betonte. Er hofft, dass aber die in Aussicht gestellten finanziellen Mittel für die zweite Runde dennoch zur Verfügung stehen. Teil der bewilligten Gelder sollen dennoch fließen Von Landesseite werden Gelder fließen, kündigte schon mal Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) an: „Wir werden Gera unterstützen, indem wir einen Teil der Gelder, die für die Kulturhauptstadtbewerbung 2020 vorgesehen waren, für Kulturprojekte bewilligen.“ Und auch die Stadt Gera werde die im Haushalt bereitgestellten zusätzlichen Mittel in geplante Kulturstadtprojekte stecken, sagte Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) – „so es denn der Stadtrat nicht revidiert“. Trotz aller Enttäuschung zog das Stadtoberhaupt ein positives Fazit: Es habe der Stadt gutgetan, mal mit positiven Schlagzeilen von sich reden zu machen. Kulturstadt-Manager Peter Baumgardt ärgerte sich hingegen, dass die drei großen westdeutschen Städte weiterkamen, obwohl Ostdeutschland mit fünf Bewerbern deutlich in der Überzahl war. Die Jury hatte ihrer Vorsitzenden Amann zufolge jene Städte auf die sogenannte Shortlist gesetzt, denen sie es zutraue, innerhalb von sechs bis sieben Monaten, ein fertiges Kulturstadt-Konzept zu erarbeiten. Sicher spielten bei der Entscheidung die Finanzen eine Rolle; aber auch logistische Anforderungen wie ausreichend Hotelbetten dürften ausschlaggebend gewesen sein. Das hätte Gera gemeinsam mit der Region aber leisten können, ist sich Baumgardt sicher. Der scheidende Kulturstadt-Manager lobte besonders die Zusammenarbeit mit der Region und hofft, dass die angestoßenen Projekte und Kooperationen ausgebaut werden. Das sogenannte „Regionet“ will auch die Stadt Gera forcieren: „Mit dem Regionet soll in Zukunft die Region Ostthüringen stärker als bisher als gemeinsame historische und vielfältige Kulturlandschaft von europäischem Rang für die Bewohner*innen fühlbarer und für die touristischen Gäste sichtbarer und attraktiver werden.“ Man wolle den im Konzept beschworenen Aufwind nutzen. Geraer Traum vom Kulturhauptstadt-Titel zerplatzt Zum Leitartikel: Kulturstadt-Idee weitertragen