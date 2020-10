UCI bekennt sich zum Kino-Standort Gera

Das Center in der Reichsstraße, in dem auch das Geraer UCI-Kino beheimatet ist.

Wann öffnet das UCI-Kino in Gera wieder? Die Nachfragen dazu häuften sich zuletzt, die Sorgenfalten wurden mit fortschreitender Dauer der Schließung größer. Eine andere Frage kam auf: Wird überhaupt wieder eröffnet? „Auch wir bekommen aus der Bevölkerung viele Nachfragen zur UCI-Kinowelt“, erklärte am Mittwoch die Geraer Stadtverwaltung, die ebenfalls Kontakt zum Kinobetreiber aufgenommen hat. Ein Reaktion auf unsere Nachfragen von Anfang dieser Woche kam am Donnerstag – und die stimmt zumindest ein wenig zuversichtlich.