Über 200 Interessierte lassen sich Geraer Lieblingsorte zeigen

Ob einer der „schönsten Marktplätze im Land“, das „Sülzendorf“ und gleichzeitig „erste Gartenstadt Thüringens“ Heinrichsgrün oder die malerischen und geschichtsträchtigen Ansichten von Untermhaus – am Sonnabend hatten die orts- und sachkundigen Stadtführer des Vereins Gästeführer Region Gera an „Lieblingsorte“ der Stadt eingeladen. Unter diesem Motto stand der Weltgästeführertag in diesem Jahr.

Über 200 Interessierte aus Gera, der näheren und weiteren Umgebung schlossen sich den über den Tag verteilten drei kostenlosen Führungen an. Nachdem am Vormittag rund 50 Teilnehmer „Marktgeflüster“ über „Geras gute Stube“ und ehemalige Anwohner am Marktplatz erfuhren – darunter auch über jene, die einst das Rathaus bewohnten –, fanden sich am Mittag am Pöppelner Steg dann schon über 70 Interessierte ein.

Geraer Gästeführer sammeln Spenden für „Brummochsen“

Schon zum Auftakt bei der Führung „Marktgeflüster“ war das Interesse groß. Foto: Marcel Hilbert

„Ich hatte erst Sorge, dass viele mit dem Namen gar nichts anzufangen wissen“, meinte Stadtführerin Rotraut Rothe zum Start. Und erklärte dann, dass die Brücke an der Tschaikowskistraße dereinst der Sommerbadsteg war und die Wurzeln seiner heutigen Verortung in Pöppeln sogar bis in 14. Jahrhundert zurückreicht. Auch sonst gab es viel Wissenswertes über Heinrichsgrün, manches steuerten auch Bewohner bei und dann gab es auf der Tour noch eine Kostprobe dessen, was dem Stadtteil seinen Kosenamen „Sülzendorf“ bescherte.

Auf der abschließenden Führung in Untermhaus waren dann sogar fast 100 Teilnehmer auf den Beinen. Aber nicht nur darüber freute sich Karin Schumann, Vorsitzende des Gästeführervereins. Sondern auch darüber, dass der traditionellen Spendenbitte zum Weltgästeführertag einige Teilnehmer nachkamen und so 323 Euro gesammelt werden konnten. Der Verein stockt auf 450 Euro auf, die in die Erneuerung des von der Witterung gezeichneten „Brummochsen“ fließen sollen. Die Holzskulptur gehört zu der Figurengruppe „Gersche Originale“ in der Florian-Geyer-Straße. Etwa 1000 Euro werden für die beabsichtigte originalgetreue Nachbildung des Brummochsen benötigt.