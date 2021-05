Über zwei Tonnen Müll rund um Gera gesammelt

Auch der Freundeskreis für Flüchtlinge Gera beteiligte sich an der Aktion und säuberte unter anderem den Park der Jugend.

Gera. Viel Lob für gemeinsame Frühjahrsputz-Aktion der Stadtverwaltung Gera mit ihren zahlreichen Akteuren.

Erschreckend, was die Bürger und auch Unternehmen im Zentrum, in Ortsteilen und an Ausfallstraßen illegal entsorgen. „Mehr als zwei Tonnen Müll, 14 Autoreifen und vier Elektrogeräte sind die Bilanz des diesjährigen Frühjahrsputzes“, sagt Sascha Neudert, Bereichsleiter Stadt & Umwelt der Otegau. Er fand zum 19. Mal statt.

Vom 24. bis 30. April befreiten die Teilnehmer der gemeinsame Aktion der Stadt und ihrer Partner – wie Geraer Umweltdienste Gesellschaft, Abfallwirtschaftszweckverband Ostthüringen, den Stadtteilbüros Lusan und Bieblach sowie Otegau – öffentliche Plätze und Orte von Schmutz und Dreck. Die Resonanz am Saubermachen für ein schmuckes Wohnumfeld war sehr groß.

Manche Bürger kamen spontan zusammen. Familien, Kindergärten und Schulen beteiligten sich. Eltern lasen beim Spaziergang mit ihren Sprösslingen Unrat auf. Groß war der Zulauf in Zwötzen. Der Verein Bürgerschaft Gera kümmerte sich unter anderem um den Gustav-Hennig-Platz, die Amthorstraße und den Platz der Demokratie.

Sascha Neudert berichtete, dass in der Hofer Straße auf einer Länge von 500 Metern innerhalb kürzester Zeit 20 Müllsäcke gefüllt waren. An Böschungen oder auf Wegen lagen Lebensmittelverpackungen, Fahrzeugteile oder Flaschen. Überhaupt sei viel kaputtes Glas gefunden worden.

Achtlos weggeworfener Mund-Nasen-Schutz, volle Hundebeutel oder Sperrmüll sorgten ebenfalls für Unmut. Aufgefallen sei Uwe Schleicher, Abteilungsleiter Stadtgrün, dass durch die To-Go-Angebote mehr Verpackungen anfallen und dann irgendwo liegengelassen werden. Die kurioseste Entdeckung war wohl eine Fototasse mit dem Bild von Mutter und Kind.

Volker Tauchert berichtete von einer Kreditkarte und von etwa 50 Säcken voller Bauschutt, illegal in der Flur Trebnitz aufgetürmt.

Der Vorsitzende von „Ja-für Gera“ freute sich aber auch über einen Brief des Vereins für alleinerziehende Mütter und Väter, die den zahlreichen Mitstreitern für ihr Engagement dankten. Für die Fleißigen plane Tauchert an verschiedenen Orten eine „Gummistiefelparty“ mit Getränken und Rostern.

An 40 Stellen wurden die gefüllten Müllsäcke abgestellt, informierte Sascha Neudert. 15 Touren waren für den Abtransport notwendig.

Es ging aber bei der Putzaktion nicht nur ums Fegen und Einsammeln. So wurden auch Blumenkästen bepflanzt, Rasen gemäht, Unkraut gejätet, Bäume und Sträucher verschnitten.

Alle Beteiligten waren sich einig, die Aktion habe der Stadt gutgetan. Ein großer Dank der Initiatoren gilt den Bürgern der Stadt.

Noch bis 7. Mai kann sich für den Wettbewerb „Goldener Besen“ für den fleißigsten Frühjahrsputzer beworben werden: fruehjahrsputz@otegau.de