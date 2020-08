An der Spielwiese liegt am 1. August 2020 eine der vier Weichen an ihrem neuen Platz. Das Gleis, das zu ihr führt, messen Uwe Höppner (links) und Vorarbeiter Carsten Mratzny, beide sind Gleisbauer der Strabag Rail, mit Spurmaß und Gleiswaage ein. Eine Winde hilft beim Justieren.