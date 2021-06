Umfangreiche Tiefbauarbeiten in Gera-Frankenthal beginnen

Gera-Frankenthal. Nach Erweiterung der Bauplanungen soll es nun losgehen mit dem etwa 1,8 Millionen Euro teuren Bauvorhaben.

In Gera-Frankenthal wird ab Montag, 14. Juni, von der Energieversorgung Gera (EGG) im Auftrag des Netzbetreibers GeraNetz mit Erdgas erschlossen. Wie die EGG informiert, wurde die ursprüngliche Bauplanung erweitert. So werden neben 3,3 Kilometern Gasleitung zusätzlich eine Kommunikationstrasse sowie 1,2 Kilometer Stromkabel zur Erschließung des Ortsteils mitverlegt. Die Investitionssumme erhöht sich auf 1,8 Millionen Euro. Die Maßnahme werde in mehreren Bauabschnitten bis Ende 2022 realisiert.

Der Baubeginn ist mit Tiefbau- und Kabelverlegearbeiten in der Straße Am Weidicht und weiterführend in der Scheubengrobsdorfer Straße in Richtung Saarbachquerung mit halbseitiger Sperrung und Ampel vorgesehen. Im Bereich der Bushaltestelle Höhe Scheubengrobsdorfer Straße 86 wird eine provisorische Buswendeschleife errichtet. Die Arbeiten in Nebenstraßen und Siedlungen wie Am Rotgraben oder Scheubengrobsdorfer Straße werden teils mit Vollsperrung gebaut. Für Anwohner werden Ausweichparkplätze errichtet.

Die Bauabschnitte entlang der Scheubengrobsdorfer Straße/ Frankenthaler Straße werden ebenfalls mit teilweise halbseitiger Sperrung und Ampelregelung in Teilabschnitten von maximal 150 Metern sowie größtenteils unter Vollsperrung vorgenommen. Querungen der Scheubengrobsdorfer Straße im Bereich Hausnummer 77 und nach der Saarbachquerung können nur mit der Vollsperrung in den Ferien, frühestens ab 26. Juli, erfolgen. Für den Zeitraum der Vollsperrung ist eine großräumige Umleitung über L1070 Südumfahrung Hermsdorf – L 1073 – L1076 (Stadtrodaer Straße) und zurück vorgesehen.