Unbekannter belästigt in Gera Achtjährige

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag in Gera ein acht Jahre altes Mädchen bedrängt. Wie die Polizei mitteilte, sei das Mädchen gegen 12.25 in der Nürnberger Straße auf Höhe der Haltestelle Fußgängerbrücke unterwegs gewesen. Ein Mann habe sie dort angesprochen und Geld von ihr verlangt. Außerdem fasste er sie grob an.

Eine Passantin schaltete sich ein, der unbekannte Mann ergriff daraufhin die Flucht. Die Polizei sucht nun unter Telefon 0365/8290 Zeugen, insbesondere de Passantin, für Hinweise zu dem Geschehen.

