Unbekannter verfolgt und belästigt Kind in Gera – Zeugen eilen zu Hilfe

Gera. In Gera ist ein Kind durch einen Unbekannten verfolgt worden. Als er den Jungen über eine Straße zerrte, schritten Zeugen ein. Die Kriminalpolizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach einem älteren Mann.

In Gera hat ein Unbekannter am Mittwoch einen Elfjährigen an der Straßenbahnhaltestelle "Straße des Bergmann" (Bereich Berliner Straße) belästigt.

Laut Polizei war der Junge zuvor in einer Straßenbahn von dem Mann angesprochen worden. Nachdem das Kind ausgestiegen war, habe ihn der Unbekannte verfolgt, das Kind schließlich am Handgelenk gepackt und gegen seinen Willen über eine Fußgängerampel gezerrt.

Drei Autofahrer seien auf das Geschehen aufmerksam geworden und griffen ein, so dass das Kind unverletzt entkommen konnte, während der Unbekannte flüchtete. Bei dem Täter soll es sich um einen älteren Mann mit einer blauen Jacke gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen sowie zu dem Unbekannten geben können, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. Insbesondere werden die drei Autofahrer gesucht, die dem Kind zu Hilfe kamen.

